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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

23.05.2017 16:19 — Разное | Ежедневник  
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

Взрыв на «Манчестер Арене» в Великобритании, в результате которого погибли 22 человека, совершила запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

О причастности ИГИЛ к теракту сообщила в своем Twitter Рита Кац, руководитель издания SITE, которое занимается отслеживанием активности боевиков.

«Одному из войнов халифата удалось разместить взрывные устройства в центре скопления крестоносцев в британском городе Манчестер», - говорится в сообщении ИГИЛ, которое привела глава SITE. Устройства взорвались в здании, где проводились «развратные концерты», говорится в сообщении террористов, которые грозят новыми атаками.

Взрыв произошел на «Манчестер Арене» после окончания концерта певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 - получили ранения. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полиции удалось установить личность террориста. Взрыв он совершил в одиночку, добавила она, отказавшись называть имя смертника, пишет РБК.

 
 
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Взрыв на «Манчестер Арене» в Великобритании, в результате которого погибли 22 человека, совершила запрещенная в России террористическая группировка «Исламское...

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