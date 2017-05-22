|
Минчане купили на стоковой ярмарке товаров на 260 тысяч рублей
Минчане потратили на пятой стоковой ярмарке, которая прошла в минувшие выходные, 260 тысяч рублей. Скидки на некоторые товары доходили до 80%,
Получается, что минчане потратили на стоковой ярмарке около 230 средних зарплат.
Напомним, на стоковой ярмарке
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане потратили на пятой стоковой ярмарке, которая прошла в минувшие выходные, 260 тысяч рублей. Скидки на некоторые товары доходили до 80%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии