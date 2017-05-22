Минчане купили на стоковой ярмарке товаров на 260 тысяч рублей

Минчане потратили на пятой стоковой ярмарке, которая прошла в минувшие выходные, 260 тысяч рублей. Скидки на некоторые товары доходили до 80%, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Получается, что минчане потратили на стоковой ярмарке около 230 средних зарплат.

Напомним, на стоковой ярмарке распродавали товары со скидками больше 80 производителей и торговых организаций, в том числе «Купалинка», «Алеся», «Элема», «Ромгиль-текс», «Полесье», «Свiтанак», «Калинка», «Сукно», «8 Марта», «Надэкс», «Вяснянка», «Центр моды», «Евроодежда», «Галантэя», «Файбертек», «Трикотажторг», «БПХО», «Лента», «Смиловичская ВВФ», «ГОФ «Неман», «Луч», «НоВит», «Трикотажная фабрика Ареола».