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В Березине и Припяти обнаружены тела двух без вести пропавших жителей Гомельской области

23.05.2017 16:21 — Разное | БелТА  
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23 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. С разницей в два дня в Березине и Припяти были обнаружены тела двух пропавших жителей Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Утром в субботу, 20 мая, на берегу Припяти в районе санатория "Сосны" было найдено тело 47-летнего жителя Мозырского района. Мужчина находился в розыске с 23 апреля текущего года.

Спустя два дня в Березине около деревни Якимова Слобода (Светлогорский район) рыболовы нашли тело еще одного мужчины - 31-летнего жителя Светлогорска, который с 20 марта текущего года был объявлен милицией в розыск как без вести пропавший.

По факту гибели мужчин проводятся проверки. Назначен ряд экспертиз по установлению причин их смерти.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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По факту гибели мужчин проводятся проверки. Назначен ряд экспертиз по установлению причин их смерти.

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