В Баку дан старт Azerbaijan Fashion Week

В Баку 23 мая дан старт пятому сезону Azerbaijan Fashion Week - осень-зима 2017/2018, сообщает Trend .

"Гостей Недели моды ждет обширная, насыщенная программа. Мы специально продумывали все локации для проведения показов, и в этом году Azerbaijan Fashion Week пройдет на трех площадках - Fairmont Baku Flame Towers, Музее каменной летописи и в Ичери Шехер. Каждый день будет ознаменован яркими показами азербайджанских и зарубежных дизайнеров, среди которых известные представители Франции, Казахстана, России, Беларуси, Грузии и Украины", - отметил на пресс-конференции арт-директор AFW Саят Доссыбаев.

На пресс-конференции было отмечено, что в этом году при поддержке посольства Франции на Azerbaijan Fashion Week приедут организаторы парижской Недели моды.

Традиционно будет работать шоурум Azerbaijan Fashion Week, где гости и посетители смогут приобрести одежду у самих дизайнеров. Одним из интересных моментов станет показ коллекции для домашних питомцев.

Azerbaijan Fashion Week пройдет в Баку по 27 мая. Основная цель Азербайджанской Недели моды направлена на популяризацию растущей модной индустрии в стране и создание условий для демонстрации работ талантливых дизайнеров.-0-