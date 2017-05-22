23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Горизонт" разработал панель повышенной яркости для наружного использования, сообщила корреспонденту БЕЛТА экономист отдела обеспечения и продаж УП "Институт цифрового телевидения Горизонт" Татьяна Власова во время Белорусского промышленного форума.

"Наши технические специалисты разработали панель повышенной яркости. Если в обычном телевизоре яркость 400 кд/кв.м, то здесь - 1700 кд/кв.м. Такая панель в основном предназначена для использования на улице. Повышенная яркость позволяет даже при высокой освещенности, когда на экран падает солнце, удобно читать информацию или просматривать картинки. Поверхность не блекнет, изображение остается ярким и насыщенным", - сказала Татьяна Власова. Диагональ панели - 55 дюймов.

В этом году панель повышенной яркости презентована на выставке. "По желанию заказчика мы можем установить на этой панели дополнительные опции, например, Wi-Fi. Из таких панелей может комплектоваться видеостена. Пока это лишь дебют, в дальнейшем панель можно будет укомплектовать для использования в самых разных целях", - пояснила экономист отдела обеспечения и продаж.

Также на выставке "Горизонт" представил мультимедийную сенсорную систему с разрешением 4К, которая может использоваться в сферах образования, бизнеса, медицины для презентаций и видеоконференций.-0-