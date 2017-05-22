Microsoft представила обновленную версию гибридного планшета Surface Pro

Компания Microsoft представила новую версию своего планшетного компьютера Surface Pro, в котором основной акцент сделала на обновленное «железо» аппарата.



Изображение: theverge.com

Внешне новая модель мало чем отличается от Surface Pro 4 2015-го года выпуска. Основные изменения коснулись аппаратной составляющей гибридного планшета, он был полностью обновлен на процессоры седьмого поколения Intel Kaby Lake.

При этом модели с процессорами Core m3 и i5 теперь оснащаются пассивной системой охлаждения, вентиляторы останутся лишь в топовой модификации с процессором Intel Core i7.



Изображение: theverge.com



Изображение: theverge.com



Изображение: theverge.com

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Новинка оснащена 12,3-дюймовым дисплеем (разрешение — 2736×1824 пикселей), как и предшественник. Зато обновления коснулись графической подсистемы всех модификаций планшета. Версия с процессором m3 получила графику Intel HD Graphics 615, вариант с процессором i5 будет сопровождаться HD Graphics 620, а версия c i7 получила графику Iris Plus 640.

По заверению производителя, также улучшилось время автономной работы устройства. В режиме непрерывного использования от одного полного заряда устройства смогут проработать порядка 13,5 часов. Это примерно на 50% превышает время автономной работы предшествующего Surface Pro 4.

Планшеты также оснащаются основной камерой с разрешением в 8 Мп и фронтальной на 5 Мп.

Из других значимых нововведений — новый механизм подставки, который раскрывается до 165 градусов. Также представлен обновленный стилус Surface Pen, который научился воспринимать до 4096 уровней нажатия. Единственный минус — он теперь не идет в комплекте поставки, при необходимости его придется докупать отдельно (розничная цена — 99 долларов).

Как и ожидалось, новый Surface Pro также получил разноцветные клавиатуры-обложки из алькантары (каждая стоит порядка 159 долларов). В продаже новинка появится уже 15 июня, операционная система — Windows 10, стартовая цена — 799 долларов. Позже в продаже также появится версия Surface Pro с поддержкой LTE-соединения.