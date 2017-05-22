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От 10 до 40 рублей. Открытые бассейны Минска начнут работу 1 июня

23.05.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Два из трех открытых столичных бассейна начнут работу 1 июня. Речь идет об аквапарке «Дримленд» и Дворце водного спорта. Акватории на свежем воздухе на территории «Лебяжего» уже работают. AFISHA.TUT.BY познакомилась с ценами и рассказывает, чего ждать в летнем сезоне.


Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Аквапарк «Дримленд» начнет работу уже 1 июня. В этом сезоне цены будут варьироваться от 18 до 24 рублей за вход в будние дни до 22−28 рублей в выходные. VIP-зона с лежаком, зонтом, кругом и парковочным местом обойдется в 40 рублей с человека. Также на сайте аквапарка сообщается о предпродаже входных билетов (купив до 1 июня, гость платит 18 рублей). Территория, помимо самих горок, бассейнов и зон для отдыха, оборудована раздевалками, туалетами, а также несколькими летними кафе.


Фото с сайта аквапарка

Летняя акватория Дворца водного спорта также начнет работать 1 июня. Цены пока не сообщаются (напомним, в прошлом году детский билет (от 5 до 14 лет) стоил 6 рублей, взрослый — 12. VIP-зона обходилась в 18 рублей. Лежаки входили в стоимость). Зато известно, что по традиции откроется большой бассейн с минеральной водой, а также 2 детских бассейна, останется отгороженный VIP-сектор — территория с ограниченным количеством посетителей, отдельным бассейном, шезлонгами и матрасами в свободном доступе. Также продолжат работу летние кафе и душевые. Желающим совместить отдых у бассейна с активным во Дворце водного спорта предложат пляжный волейбол, большой теннис, пляжный футбол, стритбол и другие активные развлечения.


Летняя жара в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Аквапарк «Лебяжий» в основном знают как аквапарк под крышей, но у него имеется и открытая зона, которая, не в пример остальным, уже работает. Речь идет о неглубоком бассейне для дошколят с детским городком посреди и бассейне для взрослых с шезлонгами по периметру. Для любителей адреналина здесь установлены еще и четыре горки. Отдельных билетов в открытую зону не существует, так что заплатить придется за посещение аквапарка в целом. Цены на летний сезон 2017 года за вход в аквазону без SPA следующие: от 25 до 36 рублей за вход для взрослого в будний день до 28−42 рублей за вход в выходные. Минимальный сеанс — 3 часа.


Кроме того, на территории аквапарка в прошлом году заработала SPA-зона с шезлонгами, бассейном с подогревом и с услугой доставки напитков и еды прямо к месту отдыха. Открыта она и в этом году (услуга доступна с 20 мая), но с нововведением: территория доступна за отдельную плату. Стоимость входного билета в SPA-зону 10 рублей.


Загородный клуб Club Beach, который открылся два года назад, пока не работает. Сроки открытия также неизвестны.

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Теги: Минск
 
 
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