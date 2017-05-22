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Криминальный авторитет задержан в Барановичах

23.05.2017 15:48 — Разное | БелТА  
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Криминальный авторитет задержан в Барановичах
Фото из архива

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сотрудниками милиции задержан криминальный авторитет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 6-м управлении по Брестской области ГУБОПиК МВД.

Мужчина принадлежал к преступной группировке, занимался рэкетом и вымогательством. За определенную плату 29-летний бандит оказывал криминальное покровительство индивидуальным предпринимателям, участвовал в разрешении конфликтных ситуаций между конкурентами.

Бандит был задержан при силовой поддержке ОМОН УВД Брестского облисполкома за драку в подконтрольном ему кафе. Он водворен в следственный изолятор. В настоящее время сотрудники ГУБОПиК устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.

"Гражданин позиционировал себя как "смотрящего за городом". Раньше он был судим за вымогательство и сопротивление сотрудникам милиции, имел определенный статус в криминальной среде. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый поддерживал связь с известным белорусским криминальным авторитетом, который сейчас находится за пределами страны", - дополнили в управлении.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина принадлежал к преступной группировке, занимался рэкетом и вымогательством.

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