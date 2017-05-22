Первую партию Geely на новом заводе в Беларуси соберут в июне

МИНСК, 23 мая — Sputnik. К концу июня на СЗАО "Белджи" планируют изготовить первую промышленную партию автомобилей, об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии выставки "ТехИнноПром" и Белорусского промышленного форума-2017.

"К концу июня мы должны изготовить первую промышленную партию таких автомобилей", — сказал Семашко.

По его словам, строительно-монтажные работы на предприятии выполнены на 99,3%. Все необходимое технологическое оборудование поставлено, смонтировано и отлажено.

Вице-премьер отметил, что к 15 июня цеха должны быть готовы к проведению тестирования, суть которого состоит в том, что за трое суток тут соберут 222 автомобиля. Во время тестирования будет проверяться производительность и качество сборки. В первой партии выпустят кроссоверы, добавил Семашко.

"Дальше пойдут еще две модели. Но это уже в июле, августе и даже в сентябре", — сказал он.

К концу года предприятие должно выйти на мощность в 60 тысяч автомобилей в год. В случае, если продажи будут высоки, этот показатель повысят до 120 тысяч.



© Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН Белорусско-китайское СЗАО "БелДжи"

"Цех окраски рассчитан на 120 тысяч, там ничего не надо делать. А что касается цехов сварки и сборки, там надо достроить еще одну линейку", — заметил Семашко.

Вице-премьер подчеркнул, что для Беларуси это первый проект производства легковых автомобилей по полному технологическому циклу. И он уже удался.

"Мне кажется, что проект удался. Потому что когда я смотрю статистику по России за 2014 или 2015 год, не помню точно, то там упал рынок зависших западных, восточных моделей на 25-40%. А продажи фирмы Geely выросли на 45%", — пояснил он.

Белорусско-китайское СП "БелДжи" было создано шесть лет назад, когда стороны подписали меморандум о сотрудничестве по производству легковых автомашин на площадях борисовского завода "Автогидроусилитель".