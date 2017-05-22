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До конца года Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 12 процентов

23.05.2017 16:51 — Разное | Ежедневник  
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До конца года Нацбанк может снизить ставку рефинансирования до 12 процентов

Национальный банк Беларуси не исключает вероятности того, что до конца текущего года ставка рефинансирования может быть снижена до 12% годовых.

Как заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный, до конца 2017 года ставка рефинансирования может быть снижена еще на 1-2 процента от нынешнего значения. Сделано это будет по ходу дальнейшего укрепления белорусского рубля и стабилизации экономики страны.

В 2017 году ставка рефинансирования Нацбанка снижалась уже четыре раза - с 18% до нынешних 14% годовых.

 
 
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Национальный банк Беларуси не исключает вероятности того, что до конца текущего года ставка рефинансирования может быть снижена до 12% годовых.

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