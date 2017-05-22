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Продавца безакцизной водки задержали под Логойском с 400 л алкоголя

23.05.2017 16:49 — Разное | БелТА  
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Продавца безакцизной водки задержали под Логойском с 400 л алкоголя
Фото ГУВД Мингорисполкома

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавца безакцизной водки задержали под Логойском с 400 л алкоголя. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители в лесу на 20-м километре трассы Минск-Логойск задержали 31-летнего гражданина России, который продавал безакцизный алкоголь - водку трёх наименований. Всего было изъято 40 ящиков алкоголя общим объемом 400 л.

Сейчас в отношении задержанного составлен административный протокол по п.1-1 ч. 1 ст. 12.7 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП Беларуси, ему грозит штраф до ста базовых величин (одна БВ - Br23) с конфискацией алкоголя.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители в лесу на 20-м километре трассы Минск-Логойск задержали 31-летнего гражданина России, который продавал безакцизный алкоголь - водку трёх...

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