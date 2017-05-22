В ГУВД рассказали, как мошенник из Минска обманул знакомых на $1 млн

ГУВД ищет жертв мошенника, обманувшего знакомых на миллион долларов /

Сотрудниками отдела уголовного розыска Советского РОВД Минска за совершение мошеннических действий задержан ранее несудимый 31-летний минчанин, сообщила радио Sputnik Беларусь официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

Поработав менеджером в одной из столичных фирм, специализирующейся на продаже автозапчастей и моторных масел, мужчина решил открыть собственный бизнес. Для того, чтобы он сразу начал приносить прибыль, минчанин активно взялся за поиски инвесторов.

"Он предлагал знакомым и друзьям вкладывать деньги в развитие предприятия и получать соответствующие дивиденды. Мошенник с энтузиазмом принимал денежные средства, однако возвращать их, а тем более, преумножать вовсе не собирался", — рассказала Попова.

Полученные в долг суммы варьировались от 3 тысяч до 600 тысяч долларов США , уточнила представитель ГУВД.

Обманутые граждане первоначально верили, что задержки с возвратом денег связаны, в первую очередь, с трудностями, которые возникали при урегулировании различных вопросов с партнерами, а также с задержками груза на таможне, и как следствие, невозможностью его быстрой реализации.

"Через некоторое время, когда подобные отговорки прекратили действовать, а злоумышленник перестал отвечать на телефонные звонки и приостановил работу в своем офисе, в милицию начали поступать заявления с требованиями вернуть денежные средства", — сообщила Попова.

Оперативниками было установлено, что за 2 года задержанный мошенническим путем завладел суммой более 1 миллиона долларов США. В настоящее время в отношении него возбуждено 15 уголовных дел по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Официальный представитель ГУВД уточнила, что на сегодняшний день правоохранительными органами установлен не весь круг лиц, пострадавших от действий мошенника.

"Если вы потерпели от лица, фотография которого размещена на официальном сайте ГУВД Мингорисполкома guvd.gov.by, просим вас обращаться в Советское РОВД Минска лично по адресу пер.Я.Коласа 3 или по телефонам 017-239-67-89, 017-292-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется", — сообщила Попова.

Комментарий официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александры Поповой слушайте на радио Sputnik Беларусь.