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Поджог и неосторожное обращение с огнем остаются основными версиями пожара на пивзаводе в Гродно

23.05.2017 17:03 — Разное | БелТА  
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23 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в здании бывшего пивзавода в Гродно, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

"Проведен тщательный осмотр места происшествия. Изъяты следы и объекты, которые могут способствовать установлению причины пожара. По ним назначено проведение пожарно-технической, судебно-химической и ряда других криминалистических экспертиз. На текущий момент в качестве основных версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог", - отметил Сергей Шершеневич.

Следователи и сотрудники органов внутренних дел устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего. С расположенных в непосредственной близости от места пожара зданий изъяты записи камер наружного видеонаблюдения. "Запрошены служебная, техническая и иная документация на неэксплуатируемый объект. С учетом отсутствия сторожевой охраны и неограниченного доступа на территорию объекта изучается вопрос правовой регламентации обеспечения его сохранности. Устанавливается размер причиненного материального ущерба. Проводятся иные процессуальные действия", - добавил он.

После проверки будет дана правовая оценка произошедшему. Кроме того, следователи примут меры для устранения причин и условий, способствовавших возникновению пожара в здании, имеющем историко-культурную ценность.

Сообщение о возгорании 21 мая неэксплуатируемого здания пивзавода поступило в Гродненское областное управление МЧС около 16 часов. В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади здания (600 кв.м), выгорели помещения третьего этажа. Никто не пострадал. К 18.00 пожарные расчеты потушили огонь.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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