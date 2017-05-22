Международная теннисная федерация объявила имена 14 теннисистов из 12 развивающихся стран мира, которые впервые стали обладателями международного гранта Фонда развития турниров «Большого Шлема» (Grand Slam Development Fund), сообщает официальный сайт БТФ.

Новая программа Международной теннисной федерации подразумевает выделение бюджета в размере $ 650 000 на покрытие расходов спортсменов по участию в международных турнирах, с целью оказания им помощи в становлении как профессиональных теннисистов. А в будущем — помочь им вырасти в новых звезд турниров «Большого Шлема».

Оргкомитет фонда присвоил гранты теннисистам разного возраста, уровня рейтинга и представляющим разные страны мира, но все обладают исключительным теннисным потенциалом.

Среди обладателей гранта есть белорусский теннисист Илья Ивашко.



Фото: itftennis.com

Также грант получат Джурабек Каримов и Сабина Шарипова из Узбекистана, Элиас Ймер и Ребекка Петерсон из Швеции, а также Кристиан Гарин (Чили), Ллойд Харрис (ЮАР), Ли Дак Хи (Южная Корея), Беатрис Аддад Майя (Бразилия), Унс Джабир (Тунис), Виктория Томова (Болгария) и Рената Сарасуа (Мексика).

— Это очень важная новая инициатива окажет необходимую поддержку тем игрокам, которые, как мы полагаем, демонстрируют потенциал стать лидерами мирового тенниса, — комментирует присвоение грантов председатель оргкомитета открытого чемпионата США по теннису (US Open) Катрина Адамс. — Мы также можем гарантировать, что в самых престижных международных турнирах будет принимать участие большее число теннисистов из разных стран мира.

— Я хочу выразить слова благодарности турнирам серии «Большого Шлема» за их долгосрочную лидирующую роль в развитии теннис, — говорит глава Международной теннисной федерации Дэвид Хаггерти. — Спасибо за приверженность и поддержку, которые неоценимы для развития тенниса во всем мире, особенно в тех странах, у которых меньше доступных для этого ресурсов.

Фонд развития турниров «Большого Шлема» был основан в 1986 году для поощрения и расширения конкурентных возможностей в развитии тенниса в различных регионах мира. Благодаря ежегодным взносам четырех турниров «Большого Шлема», Фонд стал эффективным средством для развития тенниса во всем мире. Дважды победительница Australian Open Виктория Азаренко, победительница Australian Open и Roland Garros Ли На и трижды чемпион Roland Garros Густаво Куэртен были среди тех, кого в свое время поддержал Фонд.

— Мне повезло получить помощь от Фонда развития турниров «Большого шлема», когда я была юниоркой, — говорит Виктория Азаренко. — Я уверена, что увеличение инвестиций от турниров серии «Большого Шлема» поможет большему числу талантливых молодых игроков со всего мира конкурировать на самом высоком уровне.