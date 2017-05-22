Аналитики подсчитали стоимость всей недвижимости мира

Совокупная оценочная стоимость всех построенных в мире объектов жилой и коммерческой недвижимости, а также лесных участков и сельскохозяйственных земель составляет $ 228 трлн, выяснили эксперты международного агентства недвижимости Savills. Это в 1,3 раза больше стоимости всех акций, облигаций и долговых ценных бумаг ($ 170 трлн) и в 35 раз — всего когда-либо добытого золота ($ 6,5 трлн).





Только за прошедший год мировая недвижимость выросла в цене на 5%, отмечают риелторы. Так, по состоянию на январь 2016-го общая стоимость всех недвижимых активов составляла $ 217 трлн. Для сравнения: мировой ВВП вырос за 2015−2016 годы всего на 2,3%. Таким образом, все объекты недвижимости в мире оцениваются в 2,8 раза дороже, чем мировой годовой ВВП (в 2015 году это отношение составляло 2,7), говорится в материалах Savills.