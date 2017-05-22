Агентству по управлению проблемными активами расширят полномочия





В Беларуси планируется расширить функции Агентства по управлению активами, сообщил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный.

"Агентство по токсичным долгам создано не так давно, но уже сегодня правительство совместно с Нацбанком реализует инициативы по расширению мандата агентства. Уже подготовлен проект указа, который на следующей неделе мы планируем обсуждать в министерствах и ведомствах. И этот проект указа будет предусматривать возможности использования альтернативных источников консолидации капитала для агентства без возможного участия государства. Предусматривается использование широкого инструментария для реструктуризации проблемных долгов со стороны агентства, в том числе создание рынка проблемных долгов внутри Беларуси", – подчеркнул Тарас Надольный и сообщил, что сейчас Нацбанк пытается понять, какова справедливая цена проблемных активов внутри страны.

"Мы подключаем к этой работе известных консультантов, мировых лидеров в этих вопросах. И плотно занимаемся вопросами создания рынка проблемных долгов", – констатировал он.

Первый зампред правления Нацбанка напомнил, что в прошлом году шла передача на баланс агентства проблемных активов только сельхозпредприятий и через бюджетные инструменты поддержки, пишет БЕЛТА.

Тарас Надольный отметил, что Национальный банк проводит работу по решению вопросов с проблемными долгами. В прошлом году была проведена оценка качества активов (ОКА) белорусских банков, в которой приняли участие 9 крупнейших банков страны.

"В этом году мы потребовали провести в рамках аудиторских процедур полную оценку всего банковского сектора на предмет угроз и потенциальных рисков по росту проблемной кредитной задолженности", – сообщил он.

Представитель Нацбанка также рассказал, что в Нацбанке сейчас обсуждаются Базельские подходы по формированию спецрезервов.

"Возможно, с 2018 года начнется имплементация лучших подходов по классификации активов и формированию спецрезервов. Это тоже возможность для банков улучшить свои балансы и продолжить справедливую оценку уровня кредитного риска", – резюмировал он.