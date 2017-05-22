Килограмм закусок за 20 рублей. В Минске пройдет новый гастрофест

Популярный у минчан «Гастрофест» продолжается. На сей раз тема акции «Крафт». А это значит, что три недели десяток столичных заведений будут предлагать крафтовые закуски к пиву по цене 20 рублей за сет. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что и почем можно попробовать, а также отмечает, что размер фудсетов в некоторых заведениях позволяет заказать их для дегустации на двоих.
Механика фестиваля остается прежней: каждый день с 25 мая по 14 инюня минчане могут попробовать любой из предложенных сетов в ресторанах — участниках фестиваля по фиксированной цене в 20 рублей. За понравившееся блюдо можно проголосовать на сайте фестиваля gastrofest.by, в финале определится ресторан-победитель. Напомним, что цель фестиваля, как признаются организаторы, за умеренную цену познакомить минчан с различными кухнями и шеф-поварами лучших столичных заведений.
Так, например, ресторан-пивоварня «Друзья» за 20 рублей предлагают запеченную свиную рульку по старинному баварскому рецепту, с хрустящей корочкой, сырный паштет из камамбера и творожного сыра с паприкой, обацда, филе сельди по-мюнхенски под соусом из лука и яблок, профитроли с муссом из семги и пармезана, брускетты с ростбифом, тартаром, чешским утиным паштетом, с копченой утиной грудкой и трюфельной пастой, бородинские гренки в сыре, овощи, брецель и острый соус.
Остальные меню выглядят следующим образом (цена сета — 20 рублей):
Закусочная «Закон Бутерброда» ул. Революционная, 12
Фестивальный сет:
Мини тако с копченой курицей, кукурузой и маслинами
Мини тако со свининой, грибами и копченым соусом
Пикантные перепела в соусе Террияке
Сыр фета в пряных панировках
Моцарелла запеченая в беконе
Гриссини с тмином
Хрустящие чипсы из бекона
Жареная пикантная хамса
Соус Ореховый
Соус грушевый Чили
Соус Копченый
Бар «План Б» ул. Хмельницкого 10А
Фестивальный сет:
Нежный паштет из куриной печени с мускатным орехом на чесночном хлебе
Cheese Sticks
Cheese Sticks в беконе
Жареная мойва в кляре
Запеченные домашние колбаски из свинины и курицы в чесночном масле с паприкой и розмарином
Хрустящие картофельные дольки с приправой и паприкой
Шашлык из куриного сердца в соевым соусом
Два соуса: классический горчичный и авторский соус на основе обжаренных овощей с рукколой и майонезом
«Крафтовый десерт» — брауни на темном пиве, с шоколадным топингом и грецким орехом.
Ресторан «Дом» ул. Революционная д.26
Фестивальный сет:
Ребра поросенка в чернике с запечённой в козьем сыре капустой
Бургер с рулькой с кислым соусом из голубики
Килька со сладкими томатами
Тар-тар из телятины с брынзой и изюмом
Беломорские мидии в соусе из раков
Соленая грудинка с малосольными огурцами и чесночными гренками
Ресторан-пивоварня «Раковский Бровар» ул. Витебская, 10
Фестивальный сет:
Куриный паштет
Чипсы Тортильяс
Сырные палочки
Гренки с грудинкой
Крылышки барбекью
Пельмени с индейкой
Шашлык из картофеля с грудинкой
Лаваш
Соус Чили сладкий
«Крафт Хаус» ул. Якуба Коласа 37
Фестивальный сет:
Стейк из рульки
Листья Салата
Вяленая Говядина
Капуста Брокколи
Килька в Томатном соусе в банке
Кукуруза в початках
Соус Карри
Фирменный соус Крафт
Хлеб Обжаренный
Картофель Запеченный
Крылья Крафт
The Pub ул К. Маркса, 6
Фестивальный сет:
«Грязный» бургер со свининой, сыром, жареными солеными огурцами и секретным соусом
Дедушка сосиски в тесте
Английский луковый суп на стауте Fat Bastard
Рыбный «Пастуший пирог»
Глазированные стаутом чипсы из бекона
Бирамису
Тартар из говядины
Бар Mixx л. Красная, 12
Фестивальный сет:
Перепелки копченые
Уши свиные в соевом соусе на бородинской чесночной гренке
Тар тар из оленины с каперсами и красным луком
Копченый свиной окорок
Паштет из куриной печени с чесночным хлебом
Шашлычок из острых куриных сердечек со сладким чили
Чиччарон из свиной шкурки с паприкой и чесноком
Дольки картофельные с травами прованса
Кетчуп, Хрен, Масло сливочное чесночное
Bierkeller
Фестивальный сет:
Запечённая, свиная рулька по старинному баварскому рецепту с хрустящей корочкой с картофельными дольками (800 г)
Сырный хворост и гренками собственного приготовления (80 г)
Крансхерны с немецким картофельным салатом и маринованной сельдью по-Мюнхенски (40 г)
Пивной соус и Тартар (50/50 г)
Микс салатов (20 г)
Ледяной глинтвейн (55 г)
Clever Irish Pub
Фестивальный сет:
Hulk Burger (280 г)
Deadpool Burger *HOT (280 г)
Луковые кольца с сыром Чеддер (100 г)
Картофельные снеки с сыром (100 г)
Картофель фри «Пикаунт» (100 г)
Салат Коул Слоу (100 г)
Куриные снеки с карри (100 г)
Тортилья с халапеньо и беконом (130 г)
«Экспедиция. Северная Кухня»
Фестивальный сет:
Строганина из муксуна и оленя на Байкальском льду с соусом мацухиса (30 г)
Ассорти из солений — черри, огурчики, гурийская капуста (150 г)
«Олуктэ по-якутски» — паштет из кряквы, солонина из кабана, колбаса из лося вяленая, рулет из кряквы (130 г)
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