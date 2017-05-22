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Килограмм закусок за 20 рублей. В Минске пройдет новый гастрофест

23.05.2017 17:17 — Разное | Tut.by  
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Популярный у минчан «Гастрофест» продолжается. На сей раз тема акции «Крафт». А это значит, что три недели десяток столичных заведений будут предлагать крафтовые закуски к пиву по цене 20 рублей за сет. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что и почем можно попробовать, а также отмечает, что размер фудсетов в некоторых заведениях позволяет заказать их для дегустации на двоих.

Механика фестиваля остается прежней: каждый день с 25 мая по 14 инюня минчане могут попробовать любой из предложенных сетов в ресторанах — участниках фестиваля по фиксированной цене в 20 рублей. За понравившееся блюдо можно проголосовать на сайте фестиваля gastrofest.by, в финале определится ресторан-победитель. Напомним, что цель фестиваля, как признаются организаторы, за умеренную цену познакомить минчан с различными кухнями и шеф-поварами лучших столичных заведений.


Сет ресторана «Друзья»

Так, например, ресторан-пивоварня «Друзья» за 20 рублей предлагают запеченную свиную рульку по старинному баварскому рецепту, с хрустящей корочкой, сырный паштет из камамбера и творожного сыра с паприкой, обацда, филе сельди по-мюнхенски под соусом из лука и яблок, профитроли с муссом из семги и пармезана, брускетты с ростбифом, тартаром, чешским утиным паштетом, с копченой утиной грудкой и трюфельной пастой, бородинские гренки в сыре, овощи, брецель и острый соус.

Остальные меню выглядят следующим образом (цена сета — 20 рублей):

Закусочная «Закон Бутерброда» ул. Революционная, 12


Фестивальный сет:

Мини тако с копченой курицей, кукурузой и маслинами

Мини тако со свининой, грибами и копченым соусом

Пикантные перепела в соусе Террияке

Сыр фета в пряных панировках

Моцарелла запеченая в беконе

Гриссини с тмином

Хрустящие чипсы из бекона

Жареная пикантная хамса

Соус Ореховый

Соус грушевый Чили

Соус Копченый

Бар «План Б» ул. Хмельницкого 10А


Фестивальный сет:

Нежный паштет из куриной печени с мускатным орехом на чесночном хлебе

Cheese Sticks

Cheese Sticks в беконе

Жареная мойва в кляре

Запеченные домашние колбаски из свинины и курицы в чесночном масле с паприкой и розмарином

Хрустящие картофельные дольки с приправой и паприкой

Шашлык из куриного сердца в соевым соусом

Два соуса: классический горчичный и авторский соус на основе обжаренных овощей с рукколой и майонезом

«Крафтовый десерт» — брауни на темном пиве, с шоколадным топингом и грецким орехом.

Ресторан «Дом» ул. Революционная д.26


Фестивальный сет:

Ребра поросенка в чернике с запечённой в козьем сыре капустой

Бургер с рулькой с кислым соусом из голубики

Килька со сладкими томатами

Тар-тар из телятины с брынзой и изюмом

Беломорские мидии в соусе из раков

Соленая грудинка с малосольными огурцами и чесночными гренками

Ресторан-пивоварня «Раковский Бровар» ул. Витебская, 10


Фестивальный сет:

Куриный паштет

Чипсы Тортильяс

Сырные палочки

Гренки с грудинкой

Крылышки барбекью

Пельмени с индейкой

Шашлык из картофеля с грудинкой

Лаваш

Соус Чили сладкий

«Крафт Хаус» ул. Якуба Коласа 37


Фестивальный сет:

Стейк из рульки

Листья Салата

Вяленая Говядина

Капуста Брокколи

Килька в Томатном соусе в банке

Кукуруза в початках

Соус Карри

Фирменный соус Крафт

Хлеб Обжаренный

Картофель Запеченный

Крылья Крафт

The Pub ул К. Маркса, 6


Фестивальный сет:

«Грязный» бургер со свининой, сыром, жареными солеными огурцами и секретным соусом

Дедушка сосиски в тесте

Английский луковый суп на стауте Fat Bastard

Рыбный «Пастуший пирог»

Глазированные стаутом чипсы из бекона

Бирамису

Тартар из говядины

Бар Mixx л. Красная, 12


Фестивальный сет:

Перепелки копченые

Уши свиные в соевом соусе на бородинской чесночной гренке

Тар тар из оленины с каперсами и красным луком

Копченый свиной окорок

Паштет из куриной печени с чесночным хлебом

Шашлычок из острых куриных сердечек со сладким чили

Чиччарон из свиной шкурки с паприкой и чесноком

Дольки картофельные с травами прованса

Кетчуп, Хрен, Масло сливочное чесночное

Bierkeller


Фестивальный сет:

Запечённая, свиная рулька по старинному баварскому рецепту с хрустящей корочкой с картофельными дольками (800 г)

Сырный хворост и гренками собственного приготовления (80 г)

Крансхерны с немецким картофельным салатом и маринованной сельдью по-Мюнхенски (40 г)

Пивной соус и Тартар (50/50 г)

Микс салатов (20 г)

Ледяной глинтвейн (55 г)

Clever Irish Pub


Фестивальный сет:

Hulk Burger (280 г)

Deadpool Burger *HOT (280 г)

Луковые кольца с сыром Чеддер (100 г)

Картофельные снеки с сыром (100 г)

Картофель фри «Пикаунт» (100 г)

Салат Коул Слоу (100 г)

Куриные снеки с карри (100 г)

Тортилья с халапеньо и беконом (130 г)

«Экспедиция. Северная Кухня»


Фестивальный сет:

Строганина из муксуна и оленя на Байкальском льду с соусом мацухиса (30 г)

Ассорти из солений — черри, огурчики, гурийская капуста (150 г)

«Олуктэ по-якутски» — паштет из кряквы, солонина из кабана, колбаса из лося вяленая, рулет из кряквы (130 г)

Сугудай из нерки (50 г)

Дары Енисея — филе муксуна, филе нерки, омуль (90 г)

Бифштекс из сохатого на жюльене из белых лесных грибов (250 г)

Хлеб для случайного путника — чесночный багет, хлебные чипсы, домашний хлеб (150 г)

«Добра пивница»


Фестивальный сет:

«Добраброды» — ржаной хлеб с лососем, говядиной и сельдью (144 г)

Сборная тарелка «Фэст» — ушки запеченные, сулугуни в кляре, крылья куриные в соусе, куриный «Попкорн» (335 г)

«Колбаска — Капустка — Картопка» — колбаса деревенская, квашеная капуста теплая с грудинкой и, на выбор, картофель жареный или драники (310 г)

«Добра Томлена Рулька» — свиная рулька по специальному рецепту с набором капуст и хреном (300 г)

Солянка рыбная — классическая рыбная солянка на бульоне из семги с треской (250 г)

«1067»


Фестивальный сет:

Бургер с лососем и фенхелем (175 г)

Бургер с уткой в брусничном соусе и сыром Камамбер (180 г)

Бургер с говяжьими котлетами, беконом и BBQ-соусом (210 г)

Бургер со свининой и вишневым соусом (170 г)

Крылышки «Баффало» (225 г)

Джерки из куриного филе (20 г)

Свиные ребра в медовом соусе (200 г)

Жареная кукуруза в чесночном масле (100 г)

Соус «Дор Блю» (40 г)

Doodah King


Фестивальный сет:

Коно-пицца овощная с помидором, маслинами и оливками (150 г)

Коно-пицца со свининой, грибами и фасолью в томатном соусе (155 г)

Коно-пицца с говядиной, луком, красным перцем в остром соусе (155 г)

Коно-пицца с курицей и апельсинами в соусе карри и бальзамической глазури (150 г)

Корн-доги — нежнейшие колбаски из индейки в кляре из кукурузной муки (280 г)

Соусы — горчица, кетчуп (50/50 г)

Hosper Hops Pub (Хоспер Хопс Паб)


Фестивальный сет:

Карпаччо из селедки (175 г)

Ирландский Хаггис (480 г)

Бычьи хвосты «Мужская сила» (400 г)

TNT Rock Club


Фестивальный сет:

Настоящий венгерский гуляш с чипетками (300 г)

Подпеченный на гриле хлеб с пряным маслом (115 г)

Свиные ребрышки в клюквенном соусе (300 г)

Хрустящие крылья в острой глазури (200 г)

Картофель, запеченный с беконом, чеддером и розмарином (250 г)

Уши свиные (120 г)

Овощи свежие — огурец, перец (120 г)

Ржаные чипсы TNT с кетчупом и сырным соусом (165 г)

Royal Oak Pub


Фестивальный сет:

Традиционное блюдо Франсезинья (580 г)

томленая в пряном соусе говядина

поджаренный с томатом бекон

ломтики жареного сыра Рамзес и Маасдам

говяжьи колбаски

хрустящие тосты

фирменный мясной соус на основе пива

Френч фрайз (200 г)
Горячий салат из красной капусты (100г)

Vienna (Вена)

Фестивальный сет:

Кесадилья чизбургер с сыром Чеддер (200 г)

Тако с говядиной (115 г)

Тако с цыпленком (115 г)

Фахита салат с цыпленком (180 г)

Чили кон карне — мясное рагу с красной фасолью, томленой говядиной и овощами (200 г)

Кукуруза по-мексикански (330 г)

Чипсы начос с дип соусом (100 г)

Соус Гуакомоле (75 г)

Сангрита — мексиканский напиток на соке лайма, апельсина и томатов с добавлением специй (200 г)

«Терраса»

Фестивальный сет:

Врап с цыпленком и беконом (220 г)

Утка с румяной корочкой собственного приготовления с ароматом дыма (550 г)

Жареный Камамбер (80 г)

Микс Тартар из скумбрии и горбуши (160 г)

Мясной вяленый хворост по рецепту от Шеф повара (45 г)

Паштет из гусиной печени (60 г)

Шашлык из сердечек и вяленых томатов (140 г)

Соусы «Барбекю», «Карри», «Чесночный» (120 г)

«У Ратуши»

Фестивальный сет:

Кесадилья с курицей (180 г)

Начос (60 г)

Пирожки «Эмпанадас» — с говядиной, курицей и брынзой (60/60/60 г)

Салат Пико-де-гальо (100 г)

Мясной соус (100 г)

Соус сливочный (50 г)

Кесадилья с говядиной (180 г)

 
 
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AFISHA.TUT.BY рассказывает, что и почем можно попробовать, а также отмечает, что размер фудсетов в некоторых заведениях позволяет заказать их для дегустации на двоих.

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