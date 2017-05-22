Килограмм закусок за 20 рублей. В Минске пройдет новый гастрофест

Популярный у минчан «Гастрофест» продолжается. На сей раз тема акции «Крафт». А это значит, что три недели десяток столичных заведений будут предлагать крафтовые закуски к пиву по цене 20 рублей за сет. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что и почем можно попробовать, а также отмечает, что размер фудсетов в некоторых заведениях позволяет заказать их для дегустации на двоих.

Механика фестиваля остается прежней: каждый день с 25 мая по 14 инюня минчане могут попробовать любой из предложенных сетов в ресторанах — участниках фестиваля по фиксированной цене в 20 рублей. За понравившееся блюдо можно проголосовать на сайте фестиваля gastrofest.by, в финале определится ресторан-победитель. Напомним, что цель фестиваля, как признаются организаторы, за умеренную цену познакомить минчан с различными кухнями и шеф-поварами лучших столичных заведений.



Сет ресторана «Друзья»

Так, например, ресторан-пивоварня «Друзья» за 20 рублей предлагают запеченную свиную рульку по старинному баварскому рецепту, с хрустящей корочкой, сырный паштет из камамбера и творожного сыра с паприкой, обацда, филе сельди по-мюнхенски под соусом из лука и яблок, профитроли с муссом из семги и пармезана, брускетты с ростбифом, тартаром, чешским утиным паштетом, с копченой утиной грудкой и трюфельной пастой, бородинские гренки в сыре, овощи, брецель и острый соус.

Остальные меню выглядят следующим образом (цена сета — 20 рублей):

Закусочная «Закон Бутерброда» ул. Революционная, 12





Фестивальный сет: Мини тако с копченой курицей, кукурузой и маслинами Мини тако со свининой, грибами и копченым соусом Пикантные перепела в соусе Террияке Сыр фета в пряных панировках Моцарелла запеченая в беконе Гриссини с тмином Хрустящие чипсы из бекона Жареная пикантная хамса Соус Ореховый Соус грушевый Чили Соус Копченый

Бар «План Б» ул. Хмельницкого 10А





Фестивальный сет: Нежный паштет из куриной печени с мускатным орехом на чесночном хлебе Cheese Sticks Cheese Sticks в беконе Жареная мойва в кляре Запеченные домашние колбаски из свинины и курицы в чесночном масле с паприкой и розмарином Хрустящие картофельные дольки с приправой и паприкой Шашлык из куриного сердца в соевым соусом Два соуса: классический горчичный и авторский соус на основе обжаренных овощей с рукколой и майонезом «Крафтовый десерт» — брауни на темном пиве, с шоколадным топингом и грецким орехом.

Ресторан «Дом» ул. Революционная д.26





Фестивальный сет: Ребра поросенка в чернике с запечённой в козьем сыре капустой Бургер с рулькой с кислым соусом из голубики Килька со сладкими томатами Тар-тар из телятины с брынзой и изюмом Беломорские мидии в соусе из раков Соленая грудинка с малосольными огурцами и чесночными гренками

Ресторан-пивоварня «Раковский Бровар» ул. Витебская, 10





Фестивальный сет: Куриный паштет Чипсы Тортильяс Сырные палочки Гренки с грудинкой Крылышки барбекью Пельмени с индейкой Шашлык из картофеля с грудинкой Лаваш Соус Чили сладкий

«Крафт Хаус» ул. Якуба Коласа 37





Фестивальный сет: Стейк из рульки Листья Салата Вяленая Говядина Капуста Брокколи Килька в Томатном соусе в банке Кукуруза в початках Соус Карри Фирменный соус Крафт Хлеб Обжаренный Картофель Запеченный Крылья Крафт

The Pub ул К. Маркса, 6





Фестивальный сет: «Грязный» бургер со свининой, сыром, жареными солеными огурцами и секретным соусом Дедушка сосиски в тесте Английский луковый суп на стауте Fat Bastard Рыбный «Пастуший пирог» Глазированные стаутом чипсы из бекона Бирамису Тартар из говядины

Бар Mixx л. Красная, 12





Фестивальный сет: Перепелки копченые Уши свиные в соевом соусе на бородинской чесночной гренке Тар тар из оленины с каперсами и красным луком Копченый свиной окорок Паштет из куриной печени с чесночным хлебом Шашлычок из острых куриных сердечек со сладким чили Чиччарон из свиной шкурки с паприкой и чесноком Дольки картофельные с травами прованса Кетчуп, Хрен, Масло сливочное чесночное

Bierkeller





Фестивальный сет: Запечённая, свиная рулька по старинному баварскому рецепту с хрустящей корочкой с картофельными дольками (800 г) Сырный хворост и гренками собственного приготовления (80 г) Крансхерны с немецким картофельным салатом и маринованной сельдью по-Мюнхенски (40 г) Пивной соус и Тартар (50/50 г) Микс салатов (20 г) Ледяной глинтвейн (55 г)

Clever Irish Pub





Фестивальный сет: Hulk Burger (280 г) Deadpool Burger *HOT (280 г) Луковые кольца с сыром Чеддер (100 г) Картофельные снеки с сыром (100 г) Картофель фри «Пикаунт» (100 г) Салат Коул Слоу (100 г) Куриные снеки с карри (100 г) Тортилья с халапеньо и беконом (130 г)

«Экспедиция. Северная Кухня»





Фестивальный сет: Строганина из муксуна и оленя на Байкальском льду с соусом мацухиса (30 г) Ассорти из солений — черри, огурчики, гурийская капуста (150 г) «Олуктэ по-якутски» — паштет из кряквы, солонина из кабана, колбаса из лося вяленая, рулет из кряквы (130 г) Сугудай из нерки (50 г) Дары Енисея — филе муксуна, филе нерки, омуль (90 г) Бифштекс из сохатого на жюльене из белых лесных грибов (250 г) Хлеб для случайного путника — чесночный багет, хлебные чипсы, домашний хлеб (150 г)

«Добра пивница»





Фестивальный сет: «Добраброды» — ржаной хлеб с лососем, говядиной и сельдью (144 г) Сборная тарелка «Фэст» — ушки запеченные, сулугуни в кляре, крылья куриные в соусе, куриный «Попкорн» (335 г) «Колбаска — Капустка — Картопка» — колбаса деревенская, квашеная капуста теплая с грудинкой и, на выбор, картофель жареный или драники (310 г) «Добра Томлена Рулька» — свиная рулька по специальному рецепту с набором капуст и хреном (300 г) Солянка рыбная — классическая рыбная солянка на бульоне из семги с треской (250 г)

«1067»





Фестивальный сет: Бургер с лососем и фенхелем (175 г) Бургер с уткой в брусничном соусе и сыром Камамбер (180 г) Бургер с говяжьими котлетами, беконом и BBQ-соусом (210 г) Бургер со свининой и вишневым соусом (170 г) Крылышки «Баффало» (225 г) Джерки из куриного филе (20 г) Свиные ребра в медовом соусе (200 г) Жареная кукуруза в чесночном масле (100 г) Соус «Дор Блю» (40 г)

Doodah King





Фестивальный сет: Коно-пицца овощная с помидором, маслинами и оливками (150 г) Коно-пицца со свининой, грибами и фасолью в томатном соусе (155 г) Коно-пицца с говядиной, луком, красным перцем в остром соусе (155 г) Коно-пицца с курицей и апельсинами в соусе карри и бальзамической глазури (150 г) Корн-доги — нежнейшие колбаски из индейки в кляре из кукурузной муки (280 г) Соусы — горчица, кетчуп (50/50 г)

Hosper Hops Pub (Хоспер Хопс Паб)





Фестивальный сет: Карпаччо из селедки (175 г) Ирландский Хаггис (480 г) Бычьи хвосты «Мужская сила» (400 г)

TNT Rock Club





Фестивальный сет: Настоящий венгерский гуляш с чипетками (300 г) Подпеченный на гриле хлеб с пряным маслом (115 г) Свиные ребрышки в клюквенном соусе (300 г) Хрустящие крылья в острой глазури (200 г) Картофель, запеченный с беконом, чеддером и розмарином (250 г) Уши свиные (120 г) Овощи свежие — огурец, перец (120 г) Ржаные чипсы TNT с кетчупом и сырным соусом (165 г)

Royal Oak Pub





Фестивальный сет:



Традиционное блюдо Франсезинья (580 г) томленая в пряном соусе говядина поджаренный с томатом бекон ломтики жареного сыра Рамзес и Маасдам говяжьи колбаски хрустящие тосты фирменный мясной соус на основе пива Френч фрайз (200 г)

Горячий салат из красной капусты (100г)

Vienna (Вена)





Фестивальный сет: Кесадилья чизбургер с сыром Чеддер (200 г) Тако с говядиной (115 г) Тако с цыпленком (115 г) Фахита салат с цыпленком (180 г) Чили кон карне — мясное рагу с красной фасолью, томленой говядиной и овощами (200 г) Кукуруза по-мексикански (330 г) Чипсы начос с дип соусом (100 г) Соус Гуакомоле (75 г) Сангрита — мексиканский напиток на соке лайма, апельсина и томатов с добавлением специй (200 г)

«Терраса»





Фестивальный сет: Врап с цыпленком и беконом (220 г) Утка с румяной корочкой собственного приготовления с ароматом дыма (550 г) Жареный Камамбер (80 г) Микс Тартар из скумбрии и горбуши (160 г) Мясной вяленый хворост по рецепту от Шеф повара (45 г) Паштет из гусиной печени (60 г) Шашлык из сердечек и вяленых томатов (140 г) Соусы «Барбекю», «Карри», «Чесночный» (120 г)

«У Ратуши»





Фестивальный сет: Кесадилья с курицей (180 г) Начос (60 г) Пирожки «Эмпанадас» — с говядиной, курицей и брынзой (60/60/60 г) Салат Пико-де-гальо (100 г) Мясной соус (100 г) Соус сливочный (50 г) Кесадилья с говядиной (180 г)