Контракт на проведение II Европейских игр в Минске будет заключен во второй половине июня. Об этом сообщил сегодня журналистам в Национальном олимпийском комитете руководитель дирекции по проведению спортивного форума в 2019 году Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.



Георгий Катулин. Фото: БЕЛТА

Белорусская делегация вернулась из Скопье, где состоялось заседание исполкома Европейских олимпийских комитетов.

— На данный момент ЕОК ведет активную работу по заключению контрактов с международными федерациями по видам спорта на участие в Европейских играх 2019 года. Больше всего вопросов сейчас по легкой атлетике. Планируется, что это будут командные соревнования, пройдут они на минском стадионе «Динамо» в несколько этапов: предварительные, полуфинальные и финал. ЕОК гарантировал, что в Минск приедут 750 участников в этом виде спорта. Что же касается контракта на проведение Евроигр-2019, то планируется, что в течение месяца, в июне, этот документ будет подписан, — рассказал Георгий Катулин.

Он подтвердил, что в программу II Европейских игр войдут 16 видов спорта . В 11 из них будет проводиться квалификация к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. В ближайшее время начнется разработка логотипа Евроигр в Минске.

— Единственное пожелание представителей ЕОК при разработке эмблемы и нанесении ее на атрибутику — включение логотипа Европейских олимпийских комитетов, — подчеркнул руководитель дирекции.

В ходе заседания исполкома ЕОК в Скопье обсудили с белорусской стороной вопросы обеспечения безопасности в Минске в 2019 году, а также готовности объектов.

— Перед белорусской делегацией выступали представители Республики Корея, где в 2018 году пройдут зимние Олимпийские игры, и к ним по готовности объектов вопросов было больше, чем к белорусской стороне, — отметил Георгий Катулин.

Во время II Европейских игр в Минске будут задействованы главные спортивные арены столицы: стадион «Динамо», «Минск-Арена», «Чижовка-Арена» и другие.

Председателем оргкомитета Евроигр-2019 назначен премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Георгий Катулин возглавил дирекцию Евроигр. Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов станет его заместителем. Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич включен в состав исполнительного комитета EOК в качестве представителя организаторов II Евроигр. Сергей Шаблыко утвержден спортивным директором предстоящего форума.

На заседании исполкома ЕОК в Скопье были утверждены также сроки проведения II Европейских игр: открытие состоится на минском стадионе «Динамо» 20 июня, соревновательная часть пройдет с 21 по 30 июня 2019 года.

Официальным девизом Евроигр будет высказывание Bright you («Яркий ты»), аббревиатура — BY.