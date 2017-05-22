В Минске простились с гроссмейстером Виктором Купрейчиком /

В Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам в Минске состоялось прощание с первым гроссмейстером Беларуси, членом Зала славы ФИДЕ Виктором Купрейчиком . В 60-70-е годы он трижды побеждал на Чемпионатах мира, был чемпионом и БССР, и Республики Беларусь, установил рекорд СССР, выиграв пять матчей подряд.

Несмотря на тяжелую болезнь, сопровождавшую гроссмейстера с 2011 года, Виктор Купрейчик активно готовился к предстоящему Чемпионату Европы по открытым шахматам, который стартует в Минске 29 мая. Об этом радио Sputnik Беларусь рассказала председатель Белорусской федерации шахмат, племянница шахматиста Анастасия Сорокина.

"Он очень ждал Чемпионат Европы здесь, готовился к нему. Говорил, что это будет его лебединая песня в стенах дома. Дядя Витя был не просто шахматист. Он первый гроссмейстер Беларуси, но самое главное он замечательный человек и настоящий друг", — сказала Сорокина.

Проститься с Виктором Купрейчиком пришли его коллеги по спорту и журналистике, знакомые и друзья. Среди них был и белорусский поэт и прозаик, общественно-политический деятель Владимир Некляев, друживший с Купрейчиком с 1971 года.

"Мы дружили, и это наиболее близкая и дорогая мне дружба. Виктор Купрейчик не только уникальный шахматист. Он играл каждую партию так, как будто она играется в первый и последний раз, и она должна остаться, как некий пример шахматного искусства. Очень жаль и очень больно, что его у меня и у многих из нас не стало", — сказал Некляев.

На 8-м конгрессе ФИДЕ, проходившем в Эстонии осенью 2013 года, имя Виктора Купрейчика было внесено в Зал шахматной славы. Имя белорусского гроссмейстера стоит в одном ряду с мировыми легендами: Эмануилом Ласкером, Хосе Раулем Капабланкой, Михаилом Ботвинником, Михаилом Талем, Робертом Фишером, Борисом Спасским, Анатолием Карповым, Гарри Каспаровым.

3 июля Виктору Купрейчику исполнилось бы 68 лет.