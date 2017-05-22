ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске простились с гроссмейстером Виктором Купрейчиком

23.05.2017 17:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам в Минске состоялось прощание с первым гроссмейстером Беларуси, членом Зала славы ФИДЕ Виктором Купрейчиком. В 60-70-е годы он трижды побеждал на Чемпионатах мира, был чемпионом и БССР, и Республики Беларусь, установил рекорд СССР, выиграв пять матчей подряд.

Несмотря на тяжелую болезнь, сопровождавшую гроссмейстера с 2011 года, Виктор Купрейчик активно готовился к предстоящему Чемпионату Европы по открытым шахматам, который стартует в Минске 29 мая. Об этом радио Sputnik Беларусь рассказала председатель Белорусской федерации шахмат, племянница шахматиста Анастасия Сорокина.

"Он очень ждал Чемпионат Европы здесь, готовился к нему. Говорил, что это будет его лебединая песня в стенах дома. Дядя Витя был не просто шахматист. Он первый гроссмейстер Беларуси, но самое главное он замечательный человек и настоящий друг", — сказала Сорокина.

Проститься с Виктором Купрейчиком пришли его коллеги по спорту и журналистике, знакомые и друзья. Среди них был и белорусский поэт и прозаик, общественно-политический деятель Владимир Некляев, друживший с Купрейчиком с 1971 года.

"Мы дружили, и это наиболее близкая и дорогая мне дружба. Виктор Купрейчик не только уникальный шахматист. Он играл каждую партию так, как будто она играется в первый и последний раз, и она должна остаться, как некий пример шахматного искусства. Очень жаль и очень больно, что его у меня и у многих из нас не стало", — сказал Некляев.

На 8-м конгрессе ФИДЕ, проходившем в Эстонии осенью 2013 года, имя Виктора Купрейчика было внесено в Зал шахматной славы. Имя белорусского гроссмейстера стоит в одном ряду с мировыми легендами: Эмануилом Ласкером, Хосе Раулем Капабланкой, Михаилом Ботвинником, Михаилом Талем, Робертом Фишером, Борисом Спасским, Анатолием Карповым, Гарри Каспаровым.

3 июля Виктору Купрейчику исполнилось бы 68 лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проводить шахматиста в последний путь пришли спортсмены, представители Министерства спорта и туризма, журналисты, близкие и родные гроссмейстера, в числе которых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика