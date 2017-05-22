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Видеофакт: производство шин-"великанов" на "Белшине"

23.05.2017 17:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Месяц назад на заводе получили опытные партии продукции. А через полгода планируется производить ее в промышленных масштабах.

Видеофакт: производство шин-"великанов" на "Белшине"
© Sputnik/ Юлия Балакирева
На "Белшине" рассказали о новых шинах, зарплатах и сокращениях

Сначала на массовый поток будет поставлено производство 57-дюймовой шины. Что касается покрышки на 63 дюйма, то в конце года будут получены только ее первые образцы.

Шина на 57 дюймов — самая большая, что разработали на ОАО. Весит она около 3,5 тонн, в высоту — более 3,5 метров. На мировом рынке стоит порядка $20 тысяч.

Смотрите на видео Sputnik, кадры из нового цеха завода СКГШ.

 
 
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Sputnik побывал в цехах завода СКГШ ОАО "Белшина", где будет организовано серийное производство сверхкрупногабаритных шин с посадочным диаметром 57 и 63 дюйма.

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