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Макей встретился с представителем Святого Престола в Минске

23.05.2017 17:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая — Sputnik. Вопросы взаимодействия Беларуси и Ватикана были обсуждены в министерстве иностранных дел республики, сообщили во вторник Sputnik в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Макей встретился с представителем Святого Престола в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Ватикан и Беларусь не отказались от идеи конкордата, работа еще идет

Во вторник 23 мая глава МИД Беларуси Владимир Макей встретился с Апостольским нунцием в Минске Габором Пинтером.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и основные направления белорусско-ватиканского взаимодействия", – сообщили в пресс-службе МИД. 

Там также отметили, что Макей и Пинтер поговорили о текущем положении в сотрудничестве в контексте 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Святым Престолом.

Одним из основных вопросов, которые официальный Минск и Святой Престол обсуждают на протяжении последних 10-15 лет, является заключение конкордата между белорусским правительством и Понтификом — документа, регулирующего правовое положение Костела в стране.

Ранее Пинтер заявлял журналистам о том, что работа над конкордатом со стороны официального Минска и Святого Престола не отменена, а намерения заключить международный договор между Ватиканом и Беларусью высказываются постоянно.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Ватикан готовятся отметить 25-летие со дня установления дипломатических отношений.

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