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Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном
Латвия намерена увеличить объем торговли с Азербайджаном. Об этом сказал
По словам дипломата, стороны имеют потенциал для увеличения торговых и экономических связей.
"К сожалению, торговый оборот между нашими странами в 2016 году сократился на 28,93% по сравнению с 2015 годом. Однако повысился объем услуг, что указывает на наличие потенциала в этой сфере", - сказал Юрис Маклаковс.
Посол отметил, что ведутся интенсивные переговоры о проведении заседания межправительственной комиссии между Латвией и Азербайджаном.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией за первый квартал 2017 года составил свыше $350 тыс.-0-
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"К сожалению, торговый оборот между нашими странами в 2016 году сократился на 28,93% по сравнению с 2015 годом. Однако повысился объем услуг, что указывает на наличие...
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