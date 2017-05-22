Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном

Латвия намерена увеличить объем торговли с Азербайджаном. Об этом сказал Trend 23 мая посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

По словам дипломата, стороны имеют потенциал для увеличения торговых и экономических связей.

"К сожалению, торговый оборот между нашими странами в 2016 году сократился на 28,93% по сравнению с 2015 годом. Однако повысился объем услуг, что указывает на наличие потенциала в этой сфере", - сказал Юрис Маклаковс.

Посол отметил, что ведутся интенсивные переговоры о проведении заседания межправительственной комиссии между Латвией и Азербайджаном.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией за первый квартал 2017 года составил свыше $350 тыс.-0-