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Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном

23.05.2017 17:34 — Разное | БелТА  
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Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном

Латвия намерена увеличить объем торговли с Азербайджаном. Об этом сказал Trend 23 мая посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс.

По словам дипломата, стороны имеют потенциал для увеличения торговых и экономических связей.

"К сожалению, торговый оборот между нашими странами в 2016 году сократился на 28,93% по сравнению с 2015 годом. Однако повысился объем услуг, что указывает на наличие потенциала в этой сфере", - сказал Юрис Маклаковс.

Посол отметил, что ведутся интенсивные переговоры о проведении заседания межправительственной комиссии между Латвией и Азербайджаном.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Латвией за первый квартал 2017 года составил свыше $350 тыс.-0-

 
 
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"К сожалению, торговый оборот между нашими странами в 2016 году сократился на 28,93% по сравнению с 2015 годом. Однако повысился объем услуг, что указывает на наличие...

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