Семашко: Беларусь сохранит темпы роста промышленного производства





Как сообщил вице-премьер Владимир Семашко, нынешний темп роста объема промышленного производства в Беларуси удастся сохранить до конца года.

"Промышленность за два месяца имела темп роста 103,1%, за три месяца – 104,3%, за четыре – 105,4%. Надеюсь, что мы сможем сохранить этот уровень до конца года", – отметил Владимир Семашко.

Говоря о точках роста, он напомнил, что восстановлены объемы поставок российской нефти.

"Во втором полугодии будет гораздо эффективнее работать "Белнефтехим" по отношению к прошлому году, когда нам резко снизили поставки нефти. В этом году мы только начали наращивать объемы. Второе полугодие и по объему, и по экспорту во многом определяющее", – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, развивается и деревообрабатывающая отрасль, к которой было много нареканий. Легкая промышленность работает достаточно эффективно – темп роста составляет 105-106%. "Думаю, мы должны удержаться на нынешнем уровне. Хотя это непросто", – сказал Владимир Семашко.

Также он отметил работу машиностроительной отрасли. "Сегодня заказов больше, чем мы можем произвести. Это общая проблема для наших гигантов. Было бы больше оборотного капитала, мы бы гораздо эффективнее и больше загрузили производство", – отметил вице-премьер.