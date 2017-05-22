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Белорусского хакера-домоседа силовикам пришлось выманивать скорой помощью

23.05.2017 17:48 — Разное | Tut.by  
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Хакера из Гродненской области, похитившего тысячи долларов, и не выходившего из дома удалось задержать с помощью бригады скорой помощи. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Альфа-радио».


Фото: crimeavector.com.ua

Случай произошел еще в 2012 году. Злоумышленник использовал сразу несколько способ вирусного заражения компьютеров, чтобы получать незаконные доходы. Например, рассылал вирусы, замаскированные под порноролики, и создавал «обновления» браузера для просмотра страниц, которые заражали компьютеры.

Выяснить точное количество зараженных компьютеров не удалось — хакер действовал долгое время и не вел никакой отчетности. Однако, учитывая количество изъятых у злоумышленника денег, можно сделать вывод о тысячах зараженных компьютерах. Даже после задержания мужчины за трое суток на его счета поступила почти тысяча долларов США.

Задержать злоумышленника было непросто — он днями сидел дома и не выходил на улицу. Чтобы он не успел удалисть информацию о своей деятельсти, следователям пришлось пойти на хитрость и разыграть целый спектакль.

Ранним утро рядом с коттеджем обвиняемого остановилась машина скорой помощи. Из нее вышел врач со спецчемоданом в руках и двое санитаров с носилками.

Медики позвонили в дверь и рассказали хозяину, что неподалеку произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Для оказания ему помощи срочно требовалась вода. Владелец дома открыл двери, следом за доктором и санитарами в помещение вошел еще один мужчина в штатском.

Задержанному был предъявлен целый ряд обвинений, в том числе за хранение и распространение порнографии. Сотрудничая со следствием, хакер рассказал, что получал из-за рубежа комиссионные из «партнерской программы» за количество зараженных компьютеров — 15 центов США за файл.

Обвиняемый свою вину призлал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой его на два года.

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Злоумышленник рассылал вирусы, замаскированные под порноролики.

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