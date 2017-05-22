Болельщики французского клуба назвали белоруса лучшим футболистом сезона

Болельщики «Нанси» после каждой игры клуба в прошедшем сезоне чемпионата Франции выбирали лучшего игрока поединка. Больше всех, 6 раз, звание MVP встречи получал белорусский голкипер-легионер Сергей Черник. Об этом сообщает официальный сайт «Нанси».

Черник продолжит карьеру во французском клубе, несмотря на вылет команды из Лиги 1. Срок его контракта с «Нанси» истекает через два года. После отпуска вратарь должен прибыть в клуб, который 27 июня начнет подготовку к новому сезону.







