Белорусские хоккеисты узнали соперников на ЧМ-2018, который пройдет в Дании



baldenini.by

В одной группе с нашими хоккеистами на этот раз оказался действующий чемпион мира Швеция.

Также в группе, которая проведет игры в Копенгагене, будет соперничать Россия, Чехия, Швейцария, Словакия, Франция и Австрия. Со швейцарцами и французами сборная Беларуси играла в Париже, уступив обеим командам.

В группу В, которая базируется в Хернинге, попали Дания, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и Корея.