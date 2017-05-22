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Белорусские хоккеисты узнали соперников на ЧМ-2018, который пройдет в Дании
23.05.2017 18:02 — Разное | Ежедневник
baldenini.by
В одной группе с нашими хоккеистами на этот раз оказался действующий чемпион мира Швеция.
Также в группе, которая проведет игры в Копенгагене, будет соперничать Россия, Чехия, Швейцария, Словакия, Франция и Австрия. Со швейцарцами и французами сборная Беларуси играла в Париже, уступив обеим командам.
В группу В, которая базируется в Хернинге, попали Дания, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и Корея.
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В одной группе с нашими хоккеистами на этот раз оказался действующий чемпион мира Швеция.
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