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Белорусские хоккеисты узнали соперников на ЧМ-2018, который пройдет в Дании

23.05.2017 18:02 — Разное | Ежедневник  
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Белорусские хоккеисты узнали соперников на ЧМ-2018, который пройдет в Дании

baldenini.by

В одной группе с нашими хоккеистами на этот раз оказался действующий чемпион мира Швеция.

Также в группе, которая проведет игры в Копенгагене, будет соперничать Россия, Чехия, Швейцария, Словакия, Франция и Австрия. Со швейцарцами и французами сборная Беларуси играла в Париже, уступив обеим командам.

В группу В, которая базируется в Хернинге, попали Дания, Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия и Корея. 

 
 
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В одной группе с нашими хоккеистами на этот раз оказался действующий чемпион мира Швеция.

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