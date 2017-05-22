Белорус Кононов возглавил «Терек»

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Контракт Олега Кононова с «Тереком» подписан на три года. 51-летний белорусский специалист сменил Рашида Рахимова, который работал в "Тереке" с 2013 года.

Кононов с августа 2013 года по сентябрь 2016-го работал в "Краснодаре". В первом сезоне под его руководством "Краснодар" впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России, где уступил "Ростову", а через год "быки" заняли третье место в премьер-лиге, завоевав первые медали в своей истории.

« В нашем футбольном клубе "Терек" произошли кадровые перемены, – написал в соцсети Рамзан Кадыров. – С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками "Терека". Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодежной команды. "Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда».

Агент Вадим Шаблий, который представляет интересы белорусского специалиста Олега Кононова, отметил, что "Терек" подписал тренера, который постоянно работает над собой и совершенствуется. Сегодня стороны объявили о заключении соглашения на три года.

"Олег Георгиевич Кононов, на мой взгляд, – один из сильнейших тренеров современности на постсоветском пространстве. Под его руководством далеко не топовые клубы, как, к примеру, львовские "Карпаты" или "Краснодар", достигали своих исторически высоких результатов. Но, несмотря на свои успехи, он не останавливается на достигнутом и постоянно работает над собой, чтобы совершенствоваться.

За годы нашего общения меня не покидает ощущение, что Олег Георгиевич думает о футболе 24 часа в сутки. Он живет игрой, у него полно различных идей и громадное желание воплотить их в жизнь. Я искренне желаю успеха человеку, к которому отношусь с огромнейшим уважением и у которого стараюсь многое перенимать в формировании собственных взглядов на современный футбол", - цитирует Шаблия «Спорт-Экспресс».