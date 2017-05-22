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Владелец «Алми» избавился от российских магазинов сети
23.05.2017 19:00 — Разное | Ежедневник
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Александр Зарибко, в 2005 году ставший первым иностранным инвестором в белорусский розничный рынок, избавился от российской части своего проекта «Алми».
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Александр Зарибко, в 2005 году ставший первым иностранным инвестором в белорусский розничный рынок, избавился от российской части своего проекта «Алми».
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