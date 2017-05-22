Владелец «Алми» избавился от российских магазинов сети

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Александр Зарибко, в 2005 году ставший первым иностранным инвестором в белорусский розничный рынок, избавился от российской части своего проекта «Алми».

Как сообщает РБК , бизнесмен уступил несколько десятков магазинов, расположенных в Москве и других регионах Центральной России, совладельцу водочного московского завода «Кристалл» Валерию Яковлеву. Последний создает на базе «Алми» новую продуктовую сеть Your Park. Как сообщает российское издание, продуктовым ретейлом бизнесмен занялся после продажи принадлежавших ему спиртзаводов.



То, что российские магазины «Алми» проданы, РБК подтвердил владелец ГК «Алми» Александр Зарибко. По его словам, это произошло еще в 2016 году, сделка включала около 30 розничных точек, а покупателями стали «не самые известные на розничном рынке инвесторы». Согласно информации на сайте ГК «Алми», сейчас магазины под такой вывеской работают только в Беларуси.