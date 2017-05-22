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Группа протестующих в Венесуэле подожгла дом, где бывший президент страны Уго Чавес провел свое детство.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Венесуэльские манифестанты сожгли дом Уго Чавеса Группа протестующих в Венесуэле подожгла дом, где бывший президент страны Уго Чавес провел свое детство.

Об этом Asociated Press рассказал депутат Национальной ассамблеи страны Педро Луис Кастильо. Кроме дома покойного президента Венесуэлы пожары были зафиксированы в ряде правительственных зданий, включая регионально отделение Национального избирательного совета, сообщало AP.Ранее о том, что протестующие сожгли родной дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в Сабанете, штате Баринас, сообщала El Nacional. Издание обратило внимание на сообщение очевидца в Twitter.По данным издания, это было сделано в ответ на убийство 19-летнего студента в Баринасе, в которого попала пуля. Протестующие обвинили в этом национальную боливарианскую гвардию.Ранее, по данным El Nacional, в столице Венесуэлы Каракасе во время массовых протестов автомобиль въехал в толпу демонстрантов. В результате происшествия, как рассказали сотрудники правоохранительных органов, ранения получили по меньшей мере пять человек.С начала апреля в Венесуэле продолжаются беспорядки, вызванные решением Верховного суда страны прекратить полномочия Национальной ассамблеи, в которой сформировалось оппозиционное правительству большинство. Протестующие требуют проведения новых выборов и протестуют против правительства президента Николаса Мадуро. Протестные акции нередко перетекали в столкновения с полицией. AP передает, что как минимум пять статуй Уго Чавеса были уничтожены протестующими.По данным прокуратуры, только в Каракасе за месяц были убиты 35 человек, еще 717 получили ранения, сообщает