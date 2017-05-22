23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси при задержании хакера пришлось разыграть спектакль со скорой помощью. Об этом в эфире "Альфа-радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Управление Следственного комитета по Гродненской области установило, что мужчина использовал несколько способов вирусного заражения чужих компьютеров. Среди них было направление вирусного файла пользователю под видом видеоролика с порнографическими изображениями. За счет противоправной деятельности мужчина заработал тысячи долларов.

Обвинение мужчине было предъявлено в совершении нескольких преступлений. Прежде всего - в разработке компьютерных программ с целью несанкционированного блокирования, модификации информации, хранящейся в компьютерных системах, заведомом использовании специальных вирусных программ. Также его обвиняли в хранении и рекламировании порнографических изображений в интернете.

Обвиняемый вину признал и подробно рассказал о своей деятельности. В частности, он сообщил, что деньги он получал из-за рубежа - по 15 центов США за один распространенный вредоносный файл. Сколько именно он успел заработать, точно сказать не смог, потому что выплаты приходили суммарно. Размещая на сайтах порнографические изображения, чтобы заманить посетителя и направить его на вирус, он не думал о том, что распространяет и рекламирует порнографию. Для него это был банальный способ зарабатывания денег. "При работе в интернете мужчина пользовался платежными системами. В ходе обыска были изъяты банковские карты, на которые перечислялись эти денежные средства", - сказала Юлия Гончарова.

Особый интерес вызывает способ задержания мужчины. Обвиняемый практически не выходил из дома. Чтобы он не успел удалить информацию о своей преступной деятельности, следователям пришлось импровизировать. Ранним утро рядом с коттеджем обвиняемого остановилась машина скорой помощи. Из нее со спецчемоданом вышел врач с двумя санитарами и носилками. Они подошли ко входной двери, нажали на звонок. Хозяин поинтересовался, кто за дверью. Ему ответили, что неподалеку произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадал человек и требуется вода. Владелец дома открыл дверь. За доктором и санитарами следом вошел мужчина в штатском. "Чтобы выманить компьютерщика, пришлось инсценировать выезд бригады скорой помощи", - отметила официальный представитель Следственного комитета.

Описанные события происходили в 2012 году. Позже в суде обвиняемый свою вину признал, ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на два года.-0-