Украинец пытался провезти в электричке марихуану

Фото Гомельской таможни

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник отдела кинологической службы Гомельской таможни в электропоезде Иолча-Чернигов обнаружил у гражданина Украины наркотическое вещество марихуану, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

На возможное нахождение наркотического средства у одного из пассажиров своим поведением указала служебная собака. "Досмотр ручной клади не выявил товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению. В то же время в кармане спортивных брюк гражданина Украины был замечен скрытый предмет. Он добровольно выдал бумажный сверток белого цвета, внутри которого находилось вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета", - рассказали в Гомельской таможне.

Согласно заключению экспертизы высушенное измельченное вещество растительного происхождения массой около 0,2 г является марихуаной. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328-1 УК Беларуси.-0-