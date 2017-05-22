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Украинец пытался провезти в электричке марихуану

23.05.2017 19:16 — Разное | БелТА  
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Украинец пытался провезти в электричке марихуану
Фото Гомельской таможни

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник отдела кинологической службы Гомельской таможни в электропоезде Иолча-Чернигов обнаружил у гражданина Украины наркотическое вещество марихуану, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

На возможное нахождение наркотического средства у одного из пассажиров своим поведением указала служебная собака. "Досмотр ручной клади не выявил товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению. В то же время в кармане спортивных брюк гражданина Украины был замечен скрытый предмет. Он добровольно выдал бумажный сверток белого цвета, внутри которого находилось вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета", - рассказали в Гомельской таможне.

Согласно заключению экспертизы высушенное измельченное вещество растительного происхождения массой около 0,2 г является марихуаной. Гомельской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328-1 УК Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На возможное нахождение наркотического средства у одного из пассажиров своим поведением указала служебная собака.

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