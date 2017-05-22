Эксперимент на границе: сотрудники таможни будут выполнять некоторые функции пограничников

В грузовом автодорожном пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польском участке границы с 1 июня по 1 сентября 2017 года проведут эксперимент: сотрудники таможенных органов буду выполнять некоторые функции органов пограничной службы. Соответствующий Указ 23 мая подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Сотрудники таможни помимо своих обязанностей будут проверять документы у граждан при пересечении границы, контролировать соблюдение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси, их транзит через белорусскую территорию, осуществлять санитарно-карантинный контроль, а также проверять наличие у водителей автотранспорта договоров обязательного страхования гражданской ответственности.

Эксперимент позволит оптимизировать контрольные процедуры в отдельных пунктах пропуска, где осуществляется движение исключительно грузового автотранспорта.