Украинские журналисты в очередной раз сообщили о расставании белорусского специалиста Олега Дулуба с львовскими «Карпатами». Прежде руководство клуба неоднократно опровергало новость об уходе тренера. По информации Sport Arena , нынче львовский клуб и Олег Дулуб уже окончательно договорились о расставании после финиша чемпионата, а сам наставник наверняка вернется в белорусские «Крумкачы».



Олег Дулуб. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Sport Arena утверждает, что последним рабочим днем Олега Дулуба в «Карпатах» будет заключительный, 32-й, тур украинской премьер-лиги, который пройдет 31 мая (в нем львовяне примут дома «Зирку»).

Причиной решения называется конфликт тренера с руководством клуба, который со временем не нашел решения, а только усугубился.

Об уходе Дулуба говорит и вполне вероятное возвращение тренера в «Крумкачы», откуда специалист пришел в «Карпаты».

В чемпионате Беларуси минчане после 9 туров идут на 12-й позиции, имея в активе всего 2 победы и 2 ничьи. Отметим, что место Дулуба в «Крумкачах» занял украинский тренер Владимир Пятенко.

После ухода Дулуба «Карпаты», вполне вероятно, может возглавить хорват Игор Йовичевич, хорошо знакомый галичанам по работе в клубе на разных должностях (в том числе и главным тренером). По информации Sport Arena , представители «Карпат» уже посещали Словению, где сейчас работает Йовичевич, и уже достигли с тренером предварительной договоренности.

Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, заключив с львовянами контракт на 5 лет. После этого белорусский специалист, приняв команду на 12-м месте, провел в украинской премьер-лиге и в Кубке Украины 21 матч (6 побед, 6 ничьих и 9 поражений).

Дулуб является уже шестым тренером Карпат за последние полтора года. С января 2016-го команду возглавляли Владимир Беззубяк, Олег Лужный, Валерий Яремченко, Анатолий Чанцев, Сергей Зайцев и сам Дулуб.

Сейчас «Карпаты» идут на 10-м месте чемпионата, второй этап УПЛ проводя во второй шестерке. Также при Дулубе львовяне вылетели из Кубка Украины, в 1/8 финала уступив перволиговой «Полтаве» (1:2).