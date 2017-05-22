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Украинские журналисты сообщили о возвращении в "Крумкачы" тренера Олега Дулуба
Украинские журналисты в очередной раз сообщили о расставании белорусского специалиста Олега Дулуба с львовскими «Карпатами». Прежде руководство клуба неоднократно опровергало новость об уходе тренера. По информации
Причиной решения называется конфликт тренера с руководством клуба, который со временем не нашел решения, а только усугубился.
Об уходе Дулуба говорит и вполне вероятное возвращение тренера в «Крумкачы», откуда специалист пришел в «Карпаты».
В чемпионате Беларуси минчане после 9 туров идут на 12-й позиции, имея в активе всего 2 победы и 2 ничьи. Отметим, что место Дулуба в «Крумкачах» занял украинский тренер Владимир Пятенко.
После ухода Дулуба «Карпаты», вполне вероятно, может возглавить хорват Игор Йовичевич, хорошо знакомый галичанам по работе в клубе на разных должностях (в том числе и главным тренером). По информации
Дулуб возглавил «Карпаты» в октябре прошлого года, заключив с львовянами контракт на 5 лет. После этого белорусский специалист, приняв команду на 12-м месте, провел в украинской премьер-лиге и в Кубке Украины 21 матч (6 побед, 6 ничьих и 9 поражений).
Дулуб является уже шестым тренером Карпат за последние полтора года. С января 2016-го команду возглавляли Владимир Беззубяк, Олег Лужный, Валерий Яремченко, Анатолий Чанцев, Сергей Зайцев и сам Дулуб.
Сейчас «Карпаты» идут на 10-м месте чемпионата, второй этап УПЛ проводя во второй шестерке. Также при Дулубе львовяне вылетели из Кубка Украины, в 1/8 финала уступив перволиговой «Полтаве» (1:2).
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Украинские журналисты в очередной раз сообщили о расставании белорусского специалиста Олега Дулуба с львовскими "Карпатами". Прежде руководство клуба...
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