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Суд в Минске приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы за компьютерный саботаж

23.05.2017 19:26 — Разное | БелТА  
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Суд в Минске приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы за компьютерный саботаж

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Минске приговорил предпринимателя к трем годам лишения свободы за компьютерный саботаж. Об этом в эфире "Альфа-радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Управление Следственного комитета по Минску в 2016 году возбудило в отношении 27-летнего мужчины уголовное дело по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ч.2 ст.351 (компьютерный саботаж) УК. Тот удалил информацию с сайтов другого индивидуального предпринимателя, который занимался оптовой торговлей автоматики для дома.

"Установлено, что для развития бизнеса потерпевший заказал создание двух сайтов: один функционировал как интернет-магазин, а второй содержал информацию о товарах. Доступ к администрированию сайтов был только у него и разработчика сайта, - сказала Юлия Гончарова. - В какой-то момент потерпевший, он же индивидуальный предприниматель, увидел, что на сайтах полностью отсутствует наполнение, кроме индексной страницы с баннерными названиями. Отсутствие этой информации влияло на его доход".

Потерпевший написал заявление в фирму, где были зарегистрированы сайты, а также обратился с заявлением в милицию. Оперативные сотрудники установили личность злоумышленника. Им оказался конкурент, который работал вместе с потерпевшим. Он просто подсмотрел в ежедневнике логины и пароли к сайтам потерпевшего, потом, зайдя на эти ресурсы, удалил все содержимое.

В ходе допросов в качестве обвиняемого мужчина выдерживал позицию, что он сделал это случайно. А на сайт под правами администратора зашел только для того, чтобы посмотреть информацию, которая там содержится, мол, хотел увидеть пример, как правильно его наполнять, как это работает, потому что планировал в перспективе заказать себе такой же сайт. В результате якобы случайно заблокировал. "За компьютерный саботаж суд Ленинского района Минска приговорил мужчину к трем годам лишения свободы", - сказала Юлия Гончарова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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