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«Черный список» Россельхознадзора: от «Серволюкса» и «Ганны» до «Биокома» и «Экомола»

23.05.2017 19:40 — Разное | Ежедневник  
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«Черный список» Россельхознадзора: от «Серволюкса» и «Ганны» до «Биокома» и «Экомола»

dairymarketnews.ru

Россельхознадзор опубликовал на своем сайте полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства. В нем на 23 мая находилось 34 предприятия.

Как отмечено, по состоянию на 23 мая 2017 года в реестре предприятий Таможенного союза зарегистрировано 672 белорусских предприятия. Из них  34 предприятия имеют ветеринарно-санитарный статус предприятия «усиленный лабораторный контроль», 26 предприятий – «предупреждение», 36 предприятий – «специальные требования».

В частности, возможности поставлять свою молочную продукцию в Россию в настоящий момент лишены пять белорусских предприятий. Это - Рогачевский молочно-консервный комбинат, предприятие с российским капиталом «Белсыр», филиал "Слуцкого сыродельного комбината" в Минской области, «Молочный полюс» и Лепельский молочно-консервный комбинат.

Запрет на поставку мясной и рыбной продукции распространяется на 24 предприятия, в том числе на такие крупные как «Серволюкс» Евгения Баскина и Витебскую бройлерную птицефабрику. Также в этой группе находятся «Птицефабрика «Дружба», Иванцевичское райпо (филиал «Коопзаготпром»), Березовский комбинат кооперативной промышленности, Дрибинское райпо, «БилтонгФуд», «ГурманФуд», «Вахавяк Плюс», «Георгий и сыновья», Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат», «Онэксимпрод», «Террамит», Жлобинский мясокомбинат, «Мирон», Могилевский мясокомбинат, «Камчатская рыба», «Столинзаготпромторг», Любанский Кооппром, «Мясков-МПП», «Мера Голд», «Мясопродукт», «Розовый кит» и «Мясной двор «Тарасово».

Россельхознадзор также ограничил поставки в Россию кормов для животных с пяти белорусских производителей, среди которых «Белэкотехника», «Агропродукт», «Тивайтл», «Биоком» и «Экомол Агро».

Отметим, что накануне, 22 мая,  главы сельскохозяйственных ведомств Александр Ткачев и Леонид Заяц  провели встречу, касающуюся именно поставок белорусского продовольствия на российский рынок.  

 
 
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Россельхознадзор опубликовал на своем сайте полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства. В нем на 23 мая...

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