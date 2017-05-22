Застроен один из десяти. Госконтроль проверяет выделенные под жилье участки

Окрестности Могилева активно прирастают частным сектором — иметь домик фактически в черте города считается престижным. Лакомые куски земли уходят влет, но многие годами пустуют. Итоги недавней проверки Комитетом госконтроля Могилевской области показали: в двух сельсоветах Могилевского района лишь каждый десятый надел, выделенный под строительство домов, фактически застроен, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пустующих участков только в Буйничском сельсовете Могилевского района специалисты КГК Могилевской области насчитали 35. Хотя земля официально имеет хозяев. Одни люди покупали ее с аукциона, другим ее выделили как очередникам. И те и другие хотели строиться. Большинство застройщиков и проекты застройки подготовили, однако те так и остались лишь на бумаге.

Почему — трудно ответить однозначно. Одни хозяева участка вдруг поняли, что не потянут стройку уже на первом этапе. Другие сетовали, что закон слишком суров, мол, возвести дом за 3 года под силу разве что крутому бизнесмену.

Закон смягчили. Теперь коробку — фундамент со стенами и крышей — нужно возвести за 3 года, но не обязательно в этот срок сдавать в эксплуатацию. Не хватает средств — можно урегулировать вопрос с местным исполкомом, на время законсервировать объект. В общем, растянуть стройку до 8 лет. Но владельцы участков и после этого активнее не стали. На многих наделах по-прежнему — сплошные сорняки.

На одном из участков в пригороде Могилева кипит работа. Бригада строителей таскает стропила, блоки, кто-то замешивает бетон. По всему видно: усадьба уже в этом году обретет законченный вид. Зато на соседний надел страшно глянуть. Хотя он, оказывается, не бесхозный — в собственности еще с 2013 года.

Рассказали: хозяин запущенного участка несколько раз тут появлялся, потешался над соседями. Дескать, медленно строитесь. Бахвалился, что за год такой особняк отгрохает — все попадают от зависти. Построил туалет — и исчез на несколько лет. Туалет от ветра накренился, а после и вовсе упал. Теперь соседи бизнесмена над ним потешаются: мол, скорее бы приехал, убрал «красоту».



Снимок носит иллюстративный характер.

Такой «красоты» и бесхозяйственности в пригородных сельсоветах предостаточно. Если в Буйничском после проверки КГК уже начали работу над ошибками, то в Пашковском нарушения исправлять еще предстоит. А их, по словам начальника отдела КГК Могилевской области Татьяны Димидюк, немало: некоторые получили участки в обход аукциона, многие или использовали землю не по назначению, или не строились вовсе.

Строиться нынче накладно: цены на материалы и услуги строителей ползут вверх. А ситуации в жизни бывают разные: у кого-то из застройщиков бизнес прогорел, кто-то потерял работу, потому и не смог уложиться в сроки, которые раньше казались вполне реальными.

И все-таки общая картинка настораживает. По оценкам КГК, почти из 700 участков, выделенных под частную застройку в пригороде Могилева за последние несколько лет, до сих пор застроено лишь около ста. А очередников, желающих заиметь тут домик, — множество.

Местным властям предстоит активнее проводить работу по возврату выделенных участков. Ведь долгостроев, сроки которых превзошли нормативные в два, а то и в три раза, немало. И это проблема не только Могилевщины. Впрочем, не во всем виноваты только хозяева участков.

Есть в этом деле один очень важный нюанс. Одним землю под частную застройку выделяют в агрогородке, другим — в чистом поле. Когда дают, обещают: через пару лет сюда подведут и воду, и газ. А потом оказывается, что на блага цивилизации денег нет. Вот и опускаются руки у застройщиков. В других странах участки с аукциона частникам продают исключительно с коммуникациями. Видимо, если так начнут работать и белорусы, заброшенных участков в пригороде станет меньше в разы.