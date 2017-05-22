Матчи хоккейного ЧМ-2017 на каналах Белтелерадиокомпании увидели почти 4 миллиона зрителей

Чемпионат мира по хоккею, который прошел 5−21 мая Париже и Кельне, на каналах Белтелерадиокомпании посмотрели почти 4 миллиона зрителей.



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Как сообщает пресс-служба медиахолдинга, каналы Белтелерадиокомпании транслировали все 64 матча ЧМ-2017. Большинство игр зрители могли увидеть в прямом эфире, а трансляции главных матчей национальной сборной Беларуси пользовались наибольшей популярностью у отечественных болельщиков.

По сведениям ООО «Алькасар Медиа Сервис», основанным на данных о популярности телеканалов ЧУП «Реальное измерение», на трех телеканалах медиахолдинга — «Беларусь 1», «Беларусь 2» и «Беларусь 5» — чемпионат мира посмотрели 3 млн 911 тысяч человек (56% городского населения Беларуси в возрасте старше 4 лет).

Наибольший интерес у любителей хоккея вызвал матч между сборными командами Беларуси и Франции, состоявшийся 12 мая. Эту игру группового раунда транслировал в прямом эфире телеканал «Беларусь 1» в 21.10. Зрительская аудитория главного канала страны, который показывал все матчи нашей национальной команды, во время игры с хозяевами турнира составила 991 тысячу человек (30% городского населения Беларуси).

Сборная Беларуси заняла на ЧМ-2017 итоговое 13-е место среди 16 команд.