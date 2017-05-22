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Минский ЧМ-2014 потерял еще одну строчку среди самых посещаемых чемпионатов мира по хоккею

23.05.2017 20:38 — Разное | Ежедневник  
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Минский ЧМ-2014 потерял еще одну строчку среди самых посещаемых чемпионатов мира по хоккею

sports.ru

На третью позицию в истории мировых хоккейных первенств его сместил закончившийся на днях турнир в Кельне и Париже.

Как сообщает «Р-Спорт», его посетил 686 391 зритель, и это стало вторым результатом в истории.

Лучший результат в истории чемпионатов мира был установлен в 2015 году в Праге и Остраве, когда игры турнира посетили 741 690 человек. Второй результат ранее принадлежал чемпионату мира 2014 года в Минске – 643 435.

Средняя посещаемость чемпионата мира 2017 года составила 10 725 зрителей за игру. Самой популярной командой турнира стала сборная Германии (18 735 зрителей за игру), следом после нее – сборная России (13 852).

Посещаемость матчей в Кельне значительно превосходила игры в Париже – 13 601 зрителей на немецкой "Ланксесс Арене" против 7465 человек на "АккорХотелс Арене" в столице Франции.

Столице Беларуси предоставлен шанс улучшить свои позиции. В 2021 году вместе с Ригой она примет очередное мировое первенство. 

 
Теги: Минск
 
 
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На третью позицию в истории мировых хоккейных первенств его сместил закончившийся на днях турнир в Кельне и Париже.

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