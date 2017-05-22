«Крумкачы» расстались с главным тренером, украинским специалистом Владимиром Пятенко, сообщает официальный сайт минского клуба.



Владимир Пятенко. Фото: Юлианна Рипинская, krumka.by

Наставник покидает клуб по семейным обстоятельствам, уточняет пресс-служба «воронов».

Сегодня Владимир Пятенко попрощался с командой. Также команду покидает помощник главного тренера Альберт Ковалев.

Тренировочное занятие проводил главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук.

Владимир Пятенко принял «Крумкачы» в межсезонье. После 9 туров «Крумкачы» с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений) идут на 12-м месте в турнирной таблице.

Украинское издание Sport Arena сегодня сообщило , что в «Крумкачы» может вернуться белорусский специалист Олег Дулуб, который выводил команду в высшую лигу, а сейчас руководит украинскими "Карпатами".