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"Крумкачы" расстались с главным тренером

23.05.2017 21:16 — Разное | Tut.by  
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«Крумкачы» расстались с главным тренером, украинским специалистом Владимиром Пятенко, сообщает официальный сайт минского клуба.


Владимир Пятенко. Фото: Юлианна Рипинская, krumka.by

Наставник покидает клуб по семейным обстоятельствам, уточняет пресс-служба «воронов».

Сегодня Владимир Пятенко попрощался с командой. Также команду покидает помощник главного тренера Альберт Ковалев.

Тренировочное занятие проводил главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук.

Владимир Пятенко принял «Крумкачы» в межсезонье. После 9 туров «Крумкачы» с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений) идут на 12-м месте в турнирной таблице.

Украинское издание Sport Arena сегодня сообщило, что в «Крумкачы» может вернуться белорусский специалист Олег Дулуб, который выводил команду в высшую лигу, а сейчас руководит украинскими "Карпатами".

 
 
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"Крумкачы" расстались с главным тренером, украинским специалистом Владимиром Пятенко.

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