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"Крумкачы" расстались с главным тренером
«Крумкачы» расстались с главным тренером, украинским специалистом Владимиром Пятенко, сообщает официальный
Наставник покидает клуб по семейным обстоятельствам, уточняет пресс-служба «воронов».
Сегодня Владимир Пятенко попрощался с командой. Также команду покидает помощник главного тренера Альберт Ковалев.
Тренировочное занятие проводил главный тренер дубля «Крумкачоў» Алексей Кучук.
Владимир Пятенко принял «Крумкачы» в межсезонье. После 9 туров «Крумкачы» с 8 очками (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений) идут на 12-м месте в турнирной таблице.
Украинское издание
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"Крумкачы" расстались с главным тренером, украинским специалистом Владимиром Пятенко.
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