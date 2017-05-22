Ученые из 10 стран примут участие в конференции по исследованиям наноструктур и технологий в БГУИР

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 ученых с 30 мая по 2 июня примут участие в 21-й Международной конференции Nanomeeting-2017 по исследованиям наноструктур и технологий в БГУИР, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Конференция соберет ученых из 10 стран. В том числе из России, Франции, Германии, Италии, Японии и Сингапура. Участники мероприятия представят передовые достижения в области молекулярной диагностики, нано- и электромагнетизма, а также физики и химии наноструктур. Такие разработки применяются в фотонике, биологии, медицине и криминалистике.

В открытии конференции примут участие первый заместитель министра образования Вадим Богуш, ректор БГУИР Михаил Батура и проректор Наньянского технологического университета (Сингапур) С.Х.Кам.

По словам организатора Nanomeeting-2017 профессора Виктора Борисенко, молодые ученые БГУИР являются выдающимися в сфере наноразработок. "Например, работа Анны Бондаренко совместно с Институтом физики НАН и компанией SOL Instruments - это наноструктуры, позволяющие детектировать очень малое количество органических веществ. Сейчас эти разработки продвигаются для реализации на рынок, где требуются высокочувствительные датчики органических веществ, - криминалистика, медицина, геология", - отметил профессор.

Международная конференция Nanomeeting проходит в БГУИР каждые два года. В этот раз в секции пленарных докладов первой будет работа "3D наноархитектуры в энерго- и биомедицинских исследованиях" исследователя из Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца (Германия). -0-