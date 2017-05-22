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В Instagram появится новая функция "Архив"

23.05.2017 21:37 — Разное | БелТА  
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В Instagram появится новая функция "Архив"

Разработчики фотосервиса Instagram рассказали о новой функции, которой в ближайшем будущем можно будет воспользоваться.

Началось тестирование функции "Архив". Юзеры, которые удаляют свои фото, потом жалеют об этом, теперь смогут просто скрывать нужные фото от других пользователей, а сами всегда будут иметь к ним доступ. Позже в любой момент эти снимки можно будет вновь вернуть в свою ленту.

На данный момент функция архивирования фото находится в стадии тестирования и доступна немногим пользователям.

 
 
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На данный момент функция архивирования фото находится в стадии тестирования и доступна немногим пользователям.

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