Разработчики фотосервиса Instagram рассказали о новой функции, которой в ближайшем будущем можно будет воспользоваться.

Началось тестирование функции "Архив". Юзеры, которые удаляют свои фото, потом жалеют об этом, теперь смогут просто скрывать нужные фото от других пользователей, а сами всегда будут иметь к ним доступ. Позже в любой момент эти снимки можно будет вновь вернуть в свою ленту.

На данный момент функция архивирования фото находится в стадии тестирования и доступна немногим пользователям.