ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теракт в Манчестере совершил выходец из семьи ливийских иммигрантов

23.05.2017 22:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Теракт в Манчестере совершил выходец из семьи ливийских иммигрантов

infokava.com

Теракт на стадионе в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди, иммигрант второго поколения, чья семья покинула Ливию еще в 1980-х, спасаясь от режима Каддафи.

Личность террориста сегодня официально подтвердил глава полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс.

«Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером, - это 22-летний Салман Абеди», - цитирует его ТАСС.

По данным английских СМИ, Салман был гражданином Великобритании, вторым из четырех детей в семье иммигрантов из Ливии. Он родился в 1994 году уже в Манчестере, куда его родители переехали из Лондона, где прожили 10 лет. По данным The Guardian, полиция обыскала дом поблизости от места жительства Салмана и, возможно, задержала его 23-летнего брата Исмаэла Абеди. Официального подтверждения этой информации нет.

Взрыв прогремел в ночь на вторник, 23 мая, на стадионе «Манчестер арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали, пишет Ведомости.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теракт на стадионе в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди, иммигрант второго поколения, чья семья покинула Ливию еще в 1980-х, спасаясь от режима Каддафи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Instagram появится новая функция "Архив"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика