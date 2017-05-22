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Теракт в Манчестере совершил выходец из семьи ливийских иммигрантов
23.05.2017 22:00 — Разное | Ежедневник
infokava.com
Теракт на стадионе в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди, иммигрант второго поколения, чья семья покинула Ливию еще в 1980-х, спасаясь от режима Каддафи.
Личность террориста сегодня официально подтвердил глава полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс.
«Я могу подтвердить, что мужчина, подозреваемый в совершении зверств прошлым вечером, - это 22-летний Салман Абеди», - цитирует его ТАСС.
По данным английских СМИ, Салман был гражданином Великобритании, вторым из четырех детей в семье иммигрантов из Ливии. Он родился в 1994 году уже в Манчестере, куда его родители переехали из Лондона, где прожили 10 лет. По данным The Guardian, полиция обыскала дом поблизости от места жительства Салмана и, возможно, задержала его 23-летнего брата Исмаэла Абеди. Официального подтверждения этой информации нет.
Взрыв прогремел в ночь на вторник, 23 мая, на стадионе «Манчестер арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки пострадали, пишет
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Теракт на стадионе в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди, иммигрант второго поколения, чья семья покинула Ливию еще в 1980-х, спасаясь от режима Каддафи.
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