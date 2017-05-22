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В Китае приступили к тестированию мощных грузовых дронов
В китайском небе скоро станет так же тесно, как и на земле. Информагентства сообщают, что в Поднебесной приступили к доработке и тестированию мощных дронов, способных перевозить грузы до 1 тонны.
О планах разработки больших беспилотных аппаратов по доставке грузов объявил крупнейший интернет-магазин страны jd.com. Первоначально предполагается покрыть воздушной транспортной сетью район северной китайской провинции Шаньси.
В первую очередь "воздушные помощники" предполагается использовать для доставки товаров в сельские районы, куда сложно или нецелесообразно добираться по дорогам. Также разработчики собираются доставлять продукты в отдаленные или пострадавшие от стихийных бедствий области.
Первые попытки по доставке грузов при помощи дронов jd.com сделала в ноябре минувшего года. Параллельно с ними экспериментами занимается и amazon.com. Однако часто полеты столь крупных летательных аппаратов попадают под запреты национального законодательства, поэтому пока они не используются в полном объеме. Определенные ограничения налагает и техническое несовершенство подобных конструкций.
Ожидается, что экспериментальная сеть китайского портала охватит зону с радиусом в 300 км.
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О планах разработки больших беспилотных аппаратов по доставке грузов объявил крупнейший интернет-магазин страны jd.com. Первоначально предполагается покрыть...
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