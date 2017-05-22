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«Беларуськалий» захватывает российский рынок технической соли

23.05.2017 23:48 — Разное | Ежедневник  
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«Беларуськалий» захватывает российский рынок технической соли

tuvaonline.ru

По итогам первого квартала этого года, белорусский производитель показал один из самых больших приростов на рынке технической соли России (81,2%) и вышел на второе место по продажам.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Руспродсоюза», поставки из Солигорска выросли до 284, 14 тыс. тонн, что на 181,2% больше, чем было продано в первом квартале 2016 года (101,05 тыс. тонн).  Всего на российский рынок было импортировано 316,25 тыс. тонн, что на 6,1% больше чем в аналогичном периоде 2016 года.  

Для сравнения: у пока опережающего белорусское предприятие местного производителя «Руссоли» прирост составил 14,2%. По итогам первого квартала 2017 года «Руссоль» продала 320,88 тыс. тонн. Третье место занимает  «Уралкалий» с 234,07 тыс. тонн, его продажи выросли на 55,7%.

Российские, белорусские и казахстанские производители в этом периоде продолжали делить долю украинской «Артемсоли». В первом квартале 2016 года «Артемсоль» была второй после «Руссоли», но потом был введен запрет на поставки ее продукции в Россию.

Лучшую динамику в этом году, чем у «Беларуськалия», продемонстрировал только казахстанский «Аралтуз». Объемы его продаж выросли на 235,6%, но это один из аутсайдеров рынка. В первом квартале он реализовал в России 13,39 тыс. тонн технической соли.

   

 
 
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По итогам первого квартала этого года, белорусский производитель показал один из самых больших приростов на рынке технической соли России (81,2%) и вышел на второе...

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