«Укртранснафта» и «Гомельтранснефть «Дружба» подписали соглашение по трубопроводу «Мозырь-Броды»





Два оператора магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» и «Гомельтранснефть Дружба» 23 мая заключили соглашение о сотрудничестве в использовании системы магистральных нефтепроводов «Дружба» на участке «Мозырь-Броды».

Как сказано в сообщении украинской компании, документ был подписан генеральным директором «Укртранснафты» Николаем Гавриленко и генеральным директором «Гомельтранснефть Дружба» Олегом Починком во время VII заседания собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Оно проходит в эти дни в Минске.

Соглашение, в частности, определяет порядок действий украинской и белорусской сторон по обеспечению безаварийной работы нефтепровода и всех его сооружений, учету нефти, координированию режимов перекачки нефти и др.