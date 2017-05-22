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«Укртранснафта» и «Гомельтранснефть «Дружба» подписали соглашение по трубопроводу «Мозырь-Броды»
23.05.2017 23:22 — Разное | Ежедневник
Два оператора магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» и «Гомельтранснефть Дружба» 23 мая заключили соглашение о сотрудничестве в использовании системы магистральных нефтепроводов «Дружба» на участке «Мозырь-Броды».
Как сказано в сообщении украинской компании, документ был подписан генеральным директором «Укртранснафты» Николаем Гавриленко и генеральным директором «Гомельтранснефть Дружба» Олегом Починком во время VII заседания собрания и правления Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Оно проходит в эти дни в Минске.
Соглашение, в частности, определяет порядок действий украинской и белорусской сторон по обеспечению безаварийной работы нефтепровода и всех его сооружений, учету нефти, координированию режимов перекачки нефти и др.
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Два оператора магистральных нефтепроводов «Укртранснафта» и «Гомельтранснефть Дружба» 23 мая заключили соглашение о сотрудничестве в использовании системы...
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