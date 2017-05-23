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24 мая возможны задержки в оформлении фур в пункте пропуска "Мядининкай"
Государственный пограничный комитет предупреждает, что 24 мая возможны задержки оформления грузовых автомобилей в литовском пункте пропуска «Мядининкай».
«Обращаем внимание, что, по информации литовской стороны, 24 мая в пункте пропуска „Мядининкай“ (сопредельный белорусский пункт пропуска „Каменный Лог“) будут проводиться работы по замене асфальтобетонного покрытия полосы движения грузового транспорта. По этой причине возможны задержки в оформлении грузовых автомобилей в Литву через данный пункт пропуска», — говорится в сообщении.
В Госпогранкомитете просят учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.
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24 мая в пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский пункт пропуска "Каменный Лог") будут проводиться работы по замене асфальтобетонного покрытия полосы...
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