Государственный пограничный комитет предупреждает, что 24 мая возможны задержки оформления грузовых автомобилей в литовском пункте пропуска «Мядининкай».

«Обращаем внимание, что, по информации литовской стороны, 24 мая в пункте пропуска „Мядининкай“ (сопредельный белорусский пункт пропуска „Каменный Лог“) будут проводиться работы по замене асфальтобетонного покрытия полосы движения грузового транспорта. По этой причине возможны задержки в оформлении грузовых автомобилей в Литву через данный пункт пропуска», — говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете просят учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу.