В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые марки сигарет

С 1 июня в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет, сообщает пресс-служба МНС. Больше всего наименований подорожает у компании «Табак-инвест».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Компания «Табак-инвест» намерена поднять с 1 июня цены на сигареты «Корона» и «Корона голубая» (до 1 рубля), «Корона слим» (до 0,99 рубля), «Корона стиль», «Корона элит» (до 0,87 рубля), «Корона Super Slims», «Корона голубая Super Slims», «Корона Menthol Super Slims» (до 0,9 рубля), «Форт» и «Форт 7» (до 0,92 рубля), «Форт слим» (до 0,89 рубля), LD Red, LD Blue, LD Club Compact Select (до 1,85 рубля), LD Club Lounge, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Camel Compact Filters, Camel Compact Blue (до 1,8 рубля), Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Silver, Camel Black (до 1,7 рубля).

Компания «Беларусьторг» повысит цены на сигареты Camel Filters, Camel Blue (до 1,95 рубля), Aroma Rich Apple, Aroma Rich Rum&Cherry, Aroma Rich Irish Coffee (до 3,7 рубля). Сигареты Kiss BROWN будут стоить 2,3 рубля, Senator Grand Virginia Slimline — 3 рубля, а Senator Kentucky Blend — 3,7 рубля.

Сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» Kent Feel будут стоить 2,65 рубля.