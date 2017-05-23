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Генеральный прогон перед финалом Кубка Беларуси. Анонс 10-го тура ЧБ

23.05.2017 22:14 — Разное | Tut.by  
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24, 26 и 27 мая пройдут игры 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В среду столичное «Динамо» примет «Шахтер», а в Могилеве «Днепр» сразится с брестским «Динамо». Столь раннее начало тура связано с тем, что 28 мая состоится финал Кубка Беларуси с участием «Шахтера» и «Динамо-Брест».


Брестчане начинают находить свою игру и обретают стабильность. Фото: «Динамо-Брест»

В связи с этим вызывает интерес состав команд на игры в среду. Дадут ли тренеры дополнительные дни отдыха лидерам клубов или бросят их в бой ради решения задач в первенстве?

Месяц май для белорусского футбола имеет какое-то особое значение. Не успели остыть уста после разговоров о смене на капитанском мостике в столичном «Динамо», как другой минский клуб «Крумкачы» внезапно объявил о расставании с главным тренером Пятенко. Шумные новички прошлого года старт этого сезона провели достаточно слабо, одержав всего две победы. Да и зрители были не очень довольны качеством футбола. Посмотрим, какой команда предстанет в матче против принципиального соперника — «Ислочи» — 26 мая.

Игры 24 мая

«Динамо-Минск» — «Шахтер»

«Днепр» — «Динамо-Брест»

Игры 26 мая

«Городея» — «Неман»

«Крумкачы» — «Ислочь»

«Витебск» — БАТЭ

Игры 27 мая

«Нафтан» — «Минск»

«Слуцк» — «Славия»

«Торпедо-БелАЗ» — «Гомель»

Положение в чемпионате перед 10 туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ О
1 Шахтер 9 7 1 1 12 3 22
2 БАТЭ 9 6 2 1 16 5 20
3 Динамо (Мн) 9 6 0 3 9 3 18
4 ФК Слуцк 9 5 2 2 12 6 17
5 Неман 9 5 2 2 12 8 17
6 Торпедо-БелАЗ 9 4 3 2 12 10 15
7 ФК Гомель 9 4 2 3 11 5 14
8 ФК Городея 9 3 3 3 9 8 12
9 ФК Витебск 9 3 3 3 9 9 12
10 Днепр 9 3 3 3 12 13 12
11 Динамо (Бр) 9 2 4 3 10 12 10
12 Крумкачы 9 2 2 5 9 14 8
13 ФК Минск 9 1 3 5 6 13 6
14 Славия 9 1 3 5 7 18 6
15 ФК Ислочь 9 2 0 7 8 15 -1
16 Нафтан 9 1 1 7 3 15 -1

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Павел Савицкий «Неман» 6
Мурат Хотов «Днепр» 4
Михаил Гордейчук БАТЭ 4
Сенен Себаи «Слуцк» 4
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Столь раннее начало тура связано с тем, что 28 мая состоится финал Кубка Беларуси с участием "Шахтера" и "Динамо-Брест".

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