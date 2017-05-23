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Генеральный прогон перед финалом Кубка Беларуси. Анонс 10-го тура ЧБ
24, 26 и 27 мая пройдут игры 10-го тура
В связи с этим вызывает интерес состав команд на игры в среду. Дадут ли тренеры дополнительные дни отдыха лидерам клубов или бросят их в бой ради решения задач в первенстве?
Месяц май для белорусского футбола имеет какое-то особое значение. Не успели остыть уста после разговоров о смене на капитанском мостике в столичном «Динамо», как другой минский клуб «Крумкачы» внезапно
Игры 24 мая
«Динамо-Минск» — «Шахтер»
«Днепр» — «Динамо-Брест»
Игры 26 мая
«Городея» — «Неман»
«Крумкачы» — «Ислочь»
«Витебск» — БАТЭ
Игры 27 мая
«Нафтан» — «Минск»
«Слуцк» — «Славия»
«Торпедо-БелАЗ» — «Гомель»
Положение в чемпионате перед 10 туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Столь раннее начало тура связано с тем, что 28 мая состоится финал Кубка Беларуси с участием "Шахтера" и "Динамо-Брест".
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