|
Семашко опроверг «инсайд» главы непризнанной ЛНР Плотницкого
23.05.2017 23:58 — Разное | Ежедневник
rus.delfi.ee
Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, курирующий топливно-энергетический сектор страны, заявил, что ему ничего не известно о переговорах Минска с самопровозглашенной Луганской народной республикой о поставках угля.
Ранее в интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал Беларусь среди стран, с которыми ведутся переговоры о продаже угля, сообщает
"Я не знаю о таких переговорах. Я веду энергетический сектор страны, как вы знаете. Переговоров таких мы не ведем", — сказал Семашко журналистам.
Он добавил, что в Беларуси "не очень большие потребности в угле". "У нас основной энергоноситель газ: 95% энергетики работает на газу".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, курирующий топливно-энергетический сектор страны, заявил, что ему ничего не известно о переговорах Минска с...
|
Архив (Разное)
Комментарии