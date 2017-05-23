Семашко опроверг «инсайд» главы непризнанной ЛНР Плотницкого

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Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, курирующий топливно-энергетический сектор страны, заявил, что ему ничего не известно о переговорах Минска с самопровозглашенной Луганской народной республикой о поставках угля.

Ранее в интервью газете "Известия" глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал Беларусь среди стран, с которыми ведутся переговоры о продаже угля, сообщает РИА Новости.

"Я не знаю о таких переговорах. Я веду энергетический сектор страны, как вы знаете. Переговоров таких мы не ведем", — сказал Семашко журналистам.

Он добавил, что в Беларуси "не очень большие потребности в угле". "У нас основной энергоноситель газ: 95% энергетики работает на газу".