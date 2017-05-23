Правительство занялось Оршанщиной

Андрей Кобяков и другие высокопоставленные чиновники 23 мая провели в Орше выездное заседание президиума Совмина Беларуси.

Как сообщается на сайте правительства, в первой половине дня участники заседания посетили скандальный филиал «Кондитерской фабрики «Витьба» «Сладкая страна». Также еще одним объектом стало посещение Оршанского авиаремонтного завода и параллельно члены правительства ознакомились с проектом создания мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша», который реализует компания "Бремино Групп". Было отмечено, что инвесторы хотят придать существующей здесь взлетно-посадочной полосе международный статус и, в целом, придать этому комплексу равных условий хозяйствования с "Великим камнем".

"Не вижу проблемы, - отметил Андрей Кобяков. - Как сделали документ по "Великому камню", так решим вопрос и по Орше. В ближайшие пару месяцев международный статус полосы нужно сделать".



По словам директора "Бремино Групп" Василия Дементея, придание международного статуса взлетно-посадочной полосе станет гарантом для компании, а также для Оршанского авиаремонтного завода по инвестированию в переоснащение полосы (оно включает световые огни, ограждение, специальное оборудование, диспетчерские пункты). На эти цели потребуется около 17 млн рублей.

Также на Оршанщине делегация успела посетить компанию с иностранным капиталом "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" – дочку итальянского концерна Manuli Rubber Industries. В 2016 году она выпустила рукавов высокого давления (РВД) на сумму 6,2 млн евро, в текущем году эту цифру планируется увеличить до 7,1 млн. евро.

Во второй половине дня участники выездного заседания президиума Совета Министров продолжили работу в Оршанском райисполкоме, где были детально рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.



В ходе заседания премьер-министр Андрей Кобяков сообщил, что правительство готовит план первоочередных мер по развитию Оршанского района.



Для развития региона предлагаются меры не только производственно-экономического характера. Будет изучаться возможность проведения различных спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий, которые помогут обеспечить больший приток туристов, задействовать созданную инфраструктуру. "Попросил бы руководителей социального блока правительства совместно с облисполкомом и райисполкомом определить, какие международные и республиканские мероприятия можно провести в районе, чтобы повысить окупаемость действующих объектов", - сказал Премьер Министр.



Министр экономики Владимир Зиновский, выступая с основным докладом, озвучил предложение Минэкономики вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга.

"Если бы не узковедомственные интересы отдельных госорганов, то на базе Оршанского льнокомбината уже давно был бы создан холдинг по возделыванию и переработке льна с кластером швейного производства. У нас был бы законченный цикл производства, экономия затрат и нужное качество. Предлагаем вернуться к этому вопросу", - сказал Владимир Зиновский.



Министр обратил внимание на нерешенные вопросы в строительной сфере. "Проблемы и задачи района схожи с общеотраслевыми. Это недозагрузка мощностей, низкая эффективность работы. Неудовлетворительную структуру баланса имеют две организации из шести, в которых работают 92% занятых в строительной отрасли района. Стоимость строительства жилья с господдержкой выше на 10%, чем по стране. Поэтому задачи понятны: рост экспорта строительных услуг, финансовое оздоровление, снижение затрат", - отметил Владимир Зиновский.



Витебский облисполком видит точки роста Оршанского района в развитии АПК и частного бизнеса, сообщил в ходе совещания председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Для развития предпринимательской инициативы председатель облисполкома предложил распространить на Оршу действие декрета №6 в части применения ряда льгот. Также он обратился к правительству за поддержкой в завершении реконструкции важного социального объекта - терапевтического корпуса Оршанской городской больницы.