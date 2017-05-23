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Правительство занялось Оршанщиной
23.05.2017 23:50 — Разное | Ежедневник
Андрей Кобяков и другие высокопоставленные чиновники 23 мая провели в Орше выездное заседание президиума Совмина Беларуси.
Как сообщается на сайте правительства, в первой половине дня участники заседания посетили скандальный филиал «Кондитерской фабрики «Витьба» «Сладкая страна». Также еще одним объектом стало посещение Оршанского авиаремонтного завода и параллельно члены правительства ознакомились с проектом создания мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша», который реализует компания "Бремино Групп". Было отмечено, что инвесторы хотят придать существующей здесь взлетно-посадочной полосе международный статус и, в целом, придать этому комплексу равных условий хозяйствования с "Великим камнем".
"Не вижу проблемы, - отметил Андрей Кобяков. - Как сделали документ по "Великому камню", так решим вопрос и по Орше. В ближайшие пару месяцев международный статус полосы нужно сделать".
Также на Оршанщине делегация успела посетить компанию с иностранным капиталом "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" – дочку итальянского концерна Manuli Rubber Industries. В 2016 году она выпустила рукавов высокого давления (РВД) на сумму 6,2 млн евро, в текущем году эту цифру планируется увеличить до 7,1 млн. евро.
Во второй половине дня участники выездного заседания президиума Совета Министров продолжили работу в Оршанском райисполкоме, где были детально рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.
Для развития региона предлагаются меры не только производственно-экономического характера. Будет изучаться возможность проведения различных спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий, которые помогут обеспечить больший приток туристов, задействовать созданную инфраструктуру. "Попросил бы руководителей социального блока правительства совместно с облисполкомом и райисполкомом определить, какие международные и республиканские мероприятия можно провести в районе, чтобы повысить окупаемость действующих объектов", - сказал Премьер Министр.
"Если бы не узковедомственные интересы отдельных госорганов, то на базе Оршанского льнокомбината уже давно был бы создан холдинг по возделыванию и переработке льна с кластером швейного производства. У нас был бы законченный цикл производства, экономия затрат и нужное качество. Предлагаем вернуться к этому вопросу", - сказал Владимир Зиновский.
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Андрей Кобяков и другие высокопоставленные чиновники 23 мая провели в Орше выездное заседание президиума Совмина Беларуси.
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