ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство занялось Оршанщиной

23.05.2017 23:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Правительство занялось Оршанщиной

Андрей Кобяков и другие высокопоставленные чиновники 23 мая провели в Орше выездное заседание президиума Совмина Беларуси.

Как сообщается на сайте правительства, в первой половине дня участники заседания посетили скандальный филиал «Кондитерской фабрики  «Витьба» «Сладкая страна». Также еще одним объектом стало посещение Оршанского авиаремонтного завода и параллельно члены правительства ознакомились с проектом создания мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша», который реализует  компания "Бремино Групп". Было отмечено, что инвесторы хотят придать существующей здесь взлетно-посадочной полосе международный статус и, в целом, придать этому комплексу равных условий хозяйствования с "Великим камнем".

"Не вижу проблемы, - отметил Андрей Кобяков. - Как сделали документ по "Великому камню", так решим вопрос и по Орше. В ближайшие пару месяцев международный статус полосы нужно сделать".

По словам директора "Бремино Групп" Василия Дементея, придание международного статуса взлетно-посадочной полосе станет гарантом для компании, а также для Оршанского авиаремонтного завода по инвестированию в переоснащение полосы (оно включает световые огни, ограждение, специальное оборудование, диспетчерские пункты). На эти цели потребуется около 17 млн рублей.

Также на Оршанщине делегация успела посетить компанию с иностранным капиталом  "Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел" – дочку итальянского концерна  Manuli Rubber Industries. В 2016 году она выпустила рукавов высокого давления (РВД) на сумму 6,2 млн евро, в текущем году эту цифру планируется увеличить до 7,1 млн. евро.

Во второй половине дня участники выездного заседания президиума Совета Министров продолжили работу в Оршанском  райисполкоме, где  были детально рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, его производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения.


В ходе заседания премьер-министр Андрей Кобяков сообщил,  что правительство готовит план первоочередных мер по развитию Оршанского района.
 

Для развития региона предлагаются меры не только производственно-экономического характера. Будет изучаться возможность проведения различных спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий, которые помогут обеспечить больший приток туристов, задействовать созданную инфраструктуру. "Попросил бы руководителей социального блока правительства совместно с облисполкомом и райисполкомом определить, какие международные и республиканские мероприятия можно провести в районе, чтобы повысить окупаемость действующих объектов", - сказал Премьер Министр.

Министр экономики Владимир Зиновский, выступая с основным докладом,  озвучил предложение Минэкономики вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга.

"Если бы не узковедомственные интересы отдельных госорганов, то на базе Оршанского льнокомбината уже давно был бы создан холдинг по возделыванию и переработке льна с кластером швейного производства. У нас был бы законченный цикл производства, экономия затрат и нужное качество. Предлагаем вернуться к этому вопросу", - сказал Владимир Зиновский.

Министр обратил внимание на нерешенные вопросы в строительной сфере. "Проблемы и задачи района схожи с общеотраслевыми. Это недозагрузка мощностей, низкая эффективность работы. Неудовлетворительную структуру баланса имеют две организации из шести, в которых работают 92% занятых в строительной отрасли района. Стоимость строительства жилья с господдержкой выше на 10%, чем по стране. Поэтому задачи понятны: рост экспорта строительных услуг, финансовое оздоровление, снижение затрат", - отметил Владимир Зиновский.

Витебский облисполком видит точки роста Оршанского района в развитии АПК и частного бизнеса, сообщил  в ходе совещания председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.  Для развития предпринимательской инициативы председатель облисполкома предложил распространить на Оршу действие декрета №6 в части применения ряда льгот. Также он обратился к правительству за поддержкой в завершении реконструкции важного социального объекта - терапевтического корпуса Оршанской городской больницы.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Кобяков и другие высокопоставленные чиновники 23 мая провели в Орше выездное заседание президиума Совмина Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларуськалий» захватывает российский рынок технической соли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика